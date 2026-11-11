Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical abre inscrições para 200 vagas em cursos técnicos para 2027

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet até o dia 20 de novembro

A seleção será realizada em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório (Fotos: Josimar Oliveira/SEE)

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abriu, nesta terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos da Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical para o primeiro semestre letivo de 2027.

Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas, distribuídas entre as modalidades subsequente, destinada a quem já concluiu o ensino médio, e concomitante, voltada para estudantes que ainda estão cursando essa etapa de ensino. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico, até o dia 20 de novembro.

Há oportunidades para os cursos de Baixo Acústico, Baixo Elétrico, Bateria, Canto, Clarinete, Fagote, Flauta Doce, Guitarra, Percussão Erudita, Piano, Oboé, Teclado, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Euphonium, Viola de Arco, Violoncelo e Violino.

A seleção será realizada em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira consiste em uma prova de Teoria Musical e Percepção Musical, aplicada de forma remota, em formato eletrônico.

Já a segunda fase será presencial, na sede da ETE de Criatividade Musical, no Recife, e contará com prova prática do instrumento musical escolhido ou de canto, além de prova prática de solfejo. A avaliação será conduzida por uma banca examinadora composta por dois professores da área de instrumento ou canto.

O resultado definitivo será divulgado no dia 7 de dezembro. O início das aulas está previsto para 10 de fevereiro de 2027.

Confira o edital aqui.