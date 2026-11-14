Cruzeiro de luxo tomba após colisão com navio-tanque e deixa 32 feridos nos EUA

Colisão entre embarcações ocorreu no Rio Mississippi, nos EUA (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O cruzeiro de luxo American Heritage, da empresa American Cruise Lines, foi atingido por um navio petroleiro da empresa Atlantic Asphalt, nesta sexta-feira (13), na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Com a colisão, a embarcação turística naufragou e cerca de 130 pessoas precisaram ser resgatadas.

Segundo as autoridades locais, não houve mortos ou desaparecidos no incidente e 32 feridos foram levados ao hospital, com lesões sem gravidade. Em coletiva de imprensa, a prefeita de Nova Orleans, Helena Moreno, atribuiu a ausência de vítimas fatais ao trabalho rápido realizado pela equipe de socorristas. “Não temos ninguém desaparecido, o que é realmente um milagre no Mississippi”, disse.

A colisão ocorreu por volta das 13h30 no horário local (16h30 em Brasília), no momento em que o cruzeiro da American Cruise Lines estava atracado e se preparava para o desembarque após uma viagem de oito dias. Logo em seguida, operadores de rebocadores, policiais e outros socorristas foram ao local para ajudar a resgatar as vítimas.

“Foi uma resposta em que todos se envolveram, com a polícia portuária respondendo primeiro, com uma coragem enorme, entrando mesmo na água para começar a retirar pessoas”, afirmou Helena.

“É literalmente um milagre no Mississippi”, afirmou o governador do estado da Louisiana, Jeff Landry, em coletiva de imprensa. Na rede Truth Social, o presidente Donald Trump também exaltou a ação das autoridades. “Agradeço à Guarda Costeira dos Estados Unidos pelo incrível trabalho de resgate e demais ações relacionadas à colisão dos dois navios na Louisiana”, escreveu.



As causas do desvio de rota que levou o Atlantic Asphalt a atingir o American Heritage ainda estão sob investigação, de acordo com a Guarda Costeira estadunidense. O trafégo de embarcações na região entre os marcos fluviais 93 e 96 do rio Mississippi foi suspenso de forma temporária para apuração do ocorrido.