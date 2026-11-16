Campeão da Copa do Mundo de 58, Dino Sani, morre aos 94 anos

Membro da primeira equipe brasileira campeã do mundo, Dino faleceu na noite deste domingo (15)

Morre Dino Sani, campeão da Copa do Mundo de 58 (CBF/Divulgação)

O futebol brasileiro está de luto. Morreu na noite deste domingo, dia 15, Dino Sani, que foi campeão mundial em 1958 com a seleção brasileira, na Copa do Mundo da Suécia. Ele tinha 94 anos. A causa da morte não foi revelada.

Dino Sani era o mais velho dentre os campeões de 1958 vivos até hoje. Agora, permanecem vivos apenas Pepe, Mazzola e Moacir. Dino nasceu em São Paulo, era volante e meia, conhecido pela visão de jogo, técnica e passes longos.

Ele iniciou o Mundial como titular e chegou a disputar os dois primeiros jogos da competição, na vitória de 3 a 0 sobre a Áustria e no empate diante da Inglaterra por 0 a 0. Na sequência, porém, ele acabou perdendo a posição para Zito, então volante do Santos.

Ele foi revelado pelo Palmeiras e somou passagens por XV de Jaú, São Paulo, Boca Juniors, Milan e Corinthians, onde encerrou a carreira como jogador em 1968. Como treinador, lançou jogadores como Paulo Roberto Falcão, Dunga, Paulo César Carpegiani, entre outros. Seu último time como técnico foi o Grêmio em 1992.

A notícia da morte foi divulgada pela CBF. Confira abaixo:

A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil.

Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão