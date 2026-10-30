Feriadão nas praias: veja os cuidados para evitar afogamentos e incidentes com tubarões em Pernambuco

CEMIT orienta banhistas a respeitar sinalizações, evitar áreas de risco e dar preferência a trechos protegidos por arrecifes

Feriadão nas praias: veja os cuidados para evitar afogamentos e incidente com tubarões em Pernambuco (Rafael Vieira/DP Fotos)

Quem pretende aproveitar as praias pernambucanas durante o feriado de Finados, entre esta sexta-feira (30) e a próxima segunda-feira (2), deve redobrar a atenção às condições do mar. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) reforçou as orientações para prevenir afogamentos e incidentes com tubarões no litoral.

Na Região Metropolitana do Recife, cerca de 33 quilômetros de litoral, entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, concentram registros de incidentes com tubarões e restrições a atividades aquáticas. A recomendação é observar as placas de sinalização e não entrar na água em trechos onde o banho é proibido.

O Cemit recomenda priorizar praias com proteção de arrecifes, onde se formam piscinas naturais, durante o período diurno e quando as condições forem favoráveis. Mesmo nesses locais, a maré baixa não significa, necessariamente, que o banho esteja seguro.

A secretaria também orienta evitar o mar ao amanhecer e no final da tarde, períodos em que os tubarões podem apresentar maior atividade alimentar.

A tábua de marés prevê os seguintes horários de baixa-mar durante o feriado:

* Sexta-feira (30): 12h51, com 0,61 metro;

* Sábado (31): 13h53, com 0,77 metro;

* Domingo (1º): 15h19, com 0,86 metro;

* Segunda-feira (2): 16h55, com 0,83 metro.

Segundo o Cemit, fatores como correntes, profundidade e turbidez da água também precisam ser considerados na escolha do local para o banho.

Recomendações

Para reduzir os riscos de incidentes com tubarões e afogamentos, o CEMIT orienta:

* Respeitar placas, bandeiras e avisos de proibição de banho;

* Evitar áreas de mar aberto e sem proteção de arrecifes;

* Não entrar no mar durante a maré alta, principalmente em locais sem proteção recifal;

* Evitar o banho ao amanhecer e no final da tarde;

* Não entrar na água com cortes ou sangramentos;

* Evitar o mar durante ou logo após chuvas intensas;

* Manter distância de rios, canais e estuários;

* Não consumir bebidas alcoólicas antes de entrar na água;

* Evitar nadar sozinho e procurar praias com guarda-vidas;

* Não utilizar acessórios muito brilhantes durante o banho.

O comitê também alerta que a população deve seguir as orientações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), especialmente em relação às correntes de retorno e aos riscos de afogamento.

A recomendação é não prolongar o banho até o final da tarde e sempre verificar as condições locais antes de entrar na água.

