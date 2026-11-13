INSS abre 1,6 mil vagas para perícia e avaliação social em Pernambuco neste fim de semana

Mutirão será realizado neste sábado (14) e domingo (15); Caruaru concentra a maior oferta de perícias, enquanto quatro unidades do Recife, uma em Serra Talhada e uma em Petrolina terão vagas para avaliação social

Sala de espera de atendimento para perícia médica do INSS (MPS/Divulgação)

Pernambuco terá 1.670 vagas no mutirão de atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) neste fim de semana. A ação será realizada neste sábado (14) e domingo (15) e oferecerá 1.370 vagas para perícia médica e outras 300 para avaliação social. Ao todo, o mutirão disponibilizará 7.959 atendimentos em oito estados.

Em Pernambuco, as vagas para perícia médica estão distribuídas entre seis Agências da Previdência Social (APS). A maior quantidade está em Caruaru, no Agreste, com 700 vagas. O Recife concentra outras três unidades, enquanto Petrolina e Serra Talhada também terão atendimento.

Para avaliação social, as 300 vagas estão distribuídas exclusivamente entre quatro unidades do Recife. O procedimento é utilizado, entre outras situações, na análise de benefícios que dependem da avaliação das condições sociais e de vida do requerente.

Vagas em Pernambuco

Perícia médica

- Caruaru: 700 vagas

- Recife-Pina: 215

- Recife-Encruzilhada: 160

- Petrolina: 160

- Serra Talhada: 75

- Recife-Areias: 60

Avaliação social

- Recife-Areias: 80 vagas

- Recife-Corredor do Bispo: 80

- Recife-Pina: 80

- Recife-Casa Amarela: 60

Como agendar

O atendimento precisa ser agendado previamente. O segurado pode fazer a solicitação pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Outra opção é ligar para a Central 135.

Nas agências em que o mutirão oferecer apenas vagas para perícia médica, assistentes sociais estarão disponíveis para orientar os cidadãos que comparecerem às unidades.

O INSS recomenda que o segurado confira as informações do agendamento antes de comparecer à agência, especialmente o endereço e o horário definidos para o atendimento.

Mutirão ocorre em oito estados

Além de Pernambuco, o esforço concentrado do INSS terá vagas no Maranhão, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Paraná e Ceará. A iniciativa faz parte das ações do INSS para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a espera por serviços previdenciários.

O instituto tem realizado mutirões ao longo do ano em diferentes regiões do país. Em outubro, por exemplo, uma ação disponibilizou 12,7 mil vagas em 17 estados.

Para quem não conseguiu uma vaga neste fim de semana, o atendimento ocorre somente mediante agendamento. Novas vagas e serviços podem ser consultados pelos canais oficiais do INSS.