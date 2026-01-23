INSS faz mutirão em Pernambuco para antecipar 1,1 mil perícias médicas neste fim de semana

Ação no Recife, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada atende mais de mil segurados agendados para o fim de janeiro, período em que as agências estarão fechadas para manutenção do sistema

Fachada do INSS (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Atenção, segurados pernambucanos do INSS agendados para perícia no fim do mês de janeiro. O Instituto Nacional do Seguro Social antecipará o atendimento de 1.124 segurados para este sábado (24) e domingo (25), em função do fechamento de agências para uma manutenção programada nos sistemas previdenciários entre os dias 28 e 30 deste mês. Quem estava marcado para esses dias, será atendido neste final de semana.

As ações acontecerão na capital pernambucana, em Caruaru, no Agreste, e em Petrolina e Serra Talhada, no Sertão. Segundo o órgão, o objetivo é garantir que nenhum cidadão seja prejudicado pela pausa técnica do sistema na próxima semana.

Atendimento exclusivo e convocado

Este mutirão é exclusivo para os cidadãos com agendamento prévios. Segundo o INSS as os segurados já foram contatados diretamente pelo instituto por telefone ou mensagem. O público geral não terá acesso ao serviço deste sábado (24) e domingo (25).

No dia do atendimento, o segurado deve comparecer com documentos pessoais e laudos médicos, informar o nome e, constando na lista de antecipação, seguirá para triagem e perícia.

Recife

No Recife, estão previstas 584 perícias. Os atendimentos começam às 7h e serão realizados por 12 peritos no sábado e 11 no domingo. Não haverá serviço de avaliação social, apenas perícia médica.

De acordo com o INSS, os segurados foram convocados previamente por telefone ou mensagem, e confirmaram a presença junto aos gerentes das respectivas unidades de atendimento.

Caruaru

Em Caruaru, a meta é realizar 300 perícias. Os segurados foram chamados exclusivamente por mensagem de texto. Quem não puder comparecer terá o atendimento remarcado automaticamente para a semana seguinte.

Sertão

Nas cidades de Petrolina e Serra Talhada, o mutirão ocorre apenas no sábado (24), nas Agências da Previdência Social (APS) de Petrolina e Serra Talhada. Em cada unidade, estão previstos 120 atendimentos, totalizando 240 perícias médicas.