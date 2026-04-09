INSS faz mutirão de perícia médica no Recife

Ação acontece neste fim de semana, dias 11 e 12 de abril, na APS Recife, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte da cidade

Na capital Pernambucana, as vagas estão disponíveis na APS Recife, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife (Foto: Instituto Nacional do Seguro Social)

O Ministério da Previdência Social, por meio da Perícia Médica Federal, e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizarão Mutirão para Perícia Médica neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de abril em diversas cidades do Brasil. No Recife, a expectativa é de realizar cerca de 1.180 atendimentos para benefícios por incapacidade e assistenciais (BPC/LOAS), contribuindo para a redução do tempo de espera dos cidadãos.

Na capital Pernambucana, as vagas estão disponíveis na APS Recife, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife.

Segundo o ministério, os mutirões visam garantir mais agilidade na análise dos benefícios, reduzindo o tempo de espera dos cidadãos.

“As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de Perícia Conectada - modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos”, justificou o ministério ao reiterar que a medida evita a necessidade de segurados terem de se deslocar por longas distâncias para conseguir atendimento.

Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas por meio do telefone 135, de segunda a sábado, das 7 às 22h; ou pelo Meu INSS (aplicativo ou site). Esses canais podem ser usado para remarcações ou antecipações de perícias.

“Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados. Quem não conseguiu participar dos últimos mutirões pode ficar atento e se programar, já que a ação acontece de 15 em 15 dias, com atendimentos em todo o pais”, informou o ministério.

* Com informações do gov.br