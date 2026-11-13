Calor em Pernambuco: Inmet aponta risco de baixa umidade do ar em 35 cidades do Sertão

O Inmet informou, em postagem no site, que o período de baixa umidade teve início às 10h desta sexta e segue até as 19h. Nesse período, a umidade relativa do ar vai variar de 30% e 20%.

Mapa mostra área do Sertão pernambucano com risco de baixa umidade nesta sexta (13) (INMET)

Trinta e cinco municípios do Sertão pernambucano estão com alerta de “perigo em potencial” de baixa umidade, nesta sexta (13), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet informou, em postagem no site, que o período de baixa umidade teve início às 10h desta sexta e segue até as 19h.

Nesse período, a umidade relativa do ar vai variar de 30% e 20%. O instituto aponta baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Ainda de acordo com o Inmet, os moradores dessas áreas devem seguir as seguintes orientações:



Beber bastante líquido.

Evitar desgaste físico nas horas mais secas.

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.



Veja as cidades atingidas



Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripe

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Jatobá

Ouricuri

Parnamirim

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante



Previsão do tempo



O Inmet informou que a temperatura máxima no Recife, nesta sexta, será de 32 graus centígrados.

A umidade relativa do ar ficará em 95% e existe a previsão de ventos fracos a moderados.

Essa temperatura máxima de 32 graus centígrados deve se repetir ao longo do fim de semana. No sábado (14), a umidade relativa do ar ficará em 95% e no domingo (15), em 90%.

Para o fim de semana, no Grande Recife, a agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta previsão de chuvas fracas.

No Sertão, no domingo, podem ocorrer precipitações moderadas, entre 30 milímetros e 50 milímetros.

Nesta sexta, a Apac também atualizou a previsão do tempo. Para o Grande Recife e Mata Norte, a máxima, segundo a agência, será de 33 graus centígrados.

Na Mata Sul, a expectativa é de 34 graus centígrados de máxima. No Agreste, o calor será ainda mais forte: 36 graus centígrados de máxima no Agreste e 38 graus centígrados de máxima no Sertão.

Para o sábado (14), a atualização da Apac aponta as mesmas temperaturas desta sexta, com diferença para o Sertão. Nessa região, a tendência é de chuva com máxima de 35 graus centígrados.