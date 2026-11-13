REE-Paço Circular, do REC’n’Play, mira na sustentabilidade e busca arrecadar uma tonelada de resíduos eletrônicos
Evento, realizado no Paço da Alfândega, reúne atividades voltadas à economia circular e ao descarte consciente de equipamentos eletrônicos
Publicado: 13/11/2026 às 15:39
Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estão no Paço da Alfândega (Foto: Divulgação)
O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos representa um desafio ambiental, mas também uma oportunidade de reaproveitamento de materiais e fortalecimento da economia circular.
Com essa proposta, o REE-Paço Circular 2026, mais um braço do REC’n’Play, promove discussões e oficinas sobre tecnologia e sustentabilidade e busca movimentar a economia circular no Recife.
O evento, realizado no Paço da Alfândega, conta com dois Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para o descarte de resíduos eletrônicos. A meta é arrecadar uma tonelada de materiais até o fim da programação.
O presidente da REEECicle, Sávio França, participa da ação e explica que o evento é uma oportunidade de mobilizar pessoas e organizações em torno do descarte correto. “O descarte correto precisa fazer parte do nosso cotidiano. O cuidado com o meio ambiente é uma pauta urgente”, pontua.
A programação desta sexta-feira (13) inclui oficinas práticas de robótica e tecnologia sustentável, além de uma roda de conversa sobre o futuro dos catadores, com discussões sobre economia circular, inclusão e novas oportunidades de trabalho.
A iniciativa busca aproximar a sociedade de práticas sustentáveis e mostrar como a tecnologia, a educação e o descarte consciente podem contribuir para a construção de um futuro mais circular.
Destaques da programação – 13 de novembro
- Descarte consciente: campanha de arrecadação de resíduos eletroeletrônicos, com meta de uma tonelada.
- Oficina Robótica & Tecnologia Sustentável
- Roda de conversa Catador do Futuro
Descarte de eletrônicos
Pernambuco conta com mais de 40 pontos de descarte de resíduos eletrônicos. Ao longo do ano, a população pode levar equipamentos que não são mais utilizados a um Ponto de Entrega Voluntária (PEV).
O descarte correto desses materiais contribui para a preservação do meio ambiente, com impactos como a economia de água, a redução da emissão de gases de efeito estufa e o reaproveitamento de alumínio e outros metais.
Podem ser descartados celulares, tablets, computadores, televisores e outros equipamentos eletrônicos que não estejam mais em uso.
Para consultar os locais de entrega, basta acessar o site da REEECicle.