REE-Paço Circular, do REC’n’Play, mira na sustentabilidade e busca arrecadar uma tonelada de resíduos eletrônicos

Evento, realizado no Paço da Alfândega, reúne atividades voltadas à economia circular e ao descarte consciente de equipamentos eletrônicos

Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estão no Paço da Alfândega (Foto: Divulgação)

O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos representa um desafio ambiental, mas também uma oportunidade de reaproveitamento de materiais e fortalecimento da economia circular.

Com essa proposta, o REE-Paço Circular 2026, mais um braço do REC’n’Play, promove discussões e oficinas sobre tecnologia e sustentabilidade e busca movimentar a economia circular no Recife.

O evento, realizado no Paço da Alfândega, conta com dois Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para o descarte de resíduos eletrônicos. A meta é arrecadar uma tonelada de materiais até o fim da programação.

O presidente da REEECicle, Sávio França, participa da ação e explica que o evento é uma oportunidade de mobilizar pessoas e organizações em torno do descarte correto. “O descarte correto precisa fazer parte do nosso cotidiano. O cuidado com o meio ambiente é uma pauta urgente”, pontua.

A programação desta sexta-feira (13) inclui oficinas práticas de robótica e tecnologia sustentável, além de uma roda de conversa sobre o futuro dos catadores, com discussões sobre economia circular, inclusão e novas oportunidades de trabalho.

A iniciativa busca aproximar a sociedade de práticas sustentáveis e mostrar como a tecnologia, a educação e o descarte consciente podem contribuir para a construção de um futuro mais circular.

Destaques da programação – 13 de novembro

Descarte consciente: campanha de arrecadação de resíduos eletroeletrônicos, com meta de uma tonelada.

Oficina Robótica & Tecnologia Sustentável

Roda de conversa Catador do Futuro

Descarte de eletrônicos

Pernambuco conta com mais de 40 pontos de descarte de resíduos eletrônicos. Ao longo do ano, a população pode levar equipamentos que não são mais utilizados a um Ponto de Entrega Voluntária (PEV).

O descarte correto desses materiais contribui para a preservação do meio ambiente, com impactos como a economia de água, a redução da emissão de gases de efeito estufa e o reaproveitamento de alumínio e outros metais.

Podem ser descartados celulares, tablets, computadores, televisores e outros equipamentos eletrônicos que não estejam mais em uso.

Para consultar os locais de entrega, basta acessar o site da REEECicle.