Mais de 200 milhões de pessoas em risco de deslocamento devido às mudanças climáticas

Previsão foi feita pela Organização Internacional para as Migrações durante a COP31, na Turquia

Secas intensas estão entre os principais efeitos do El Niño (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Mais de 200 milhões de pessoas podem ser obrigadas a abandonar o lugar onde vivem em consequência das mudanças climáticas, afirmou à AFP a diretora da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Amy Pope, durante a COP31, realizada em Antália, na Turquia.

Pope lamentou que milhões de dólares sejam destinados ao controle de fronteiras, em vez de serem investidos em medidas de adaptação às mudanças climáticas.

"Mais de 200 milhões de pessoas vivem em comunidades extremamente vulneráveis aos efeitos do clima e correm o risco de serem deslocadas. (...) Se não agirmos agora, esses movimentos aumentarão consideravelmente", alertou.

Em 2025, cerca de 30 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas em consequência de tempestades, secas, incêndios florestais, ondas de calor extremas ou inundações, segundo dados da OIM.

Ainda assim, faltam políticas que abordem "os fatores que alimentam as migrações", enquanto bilhões de dólares são gastos para reforçar a segurança nas fronteiras, afirmou Amy, que participa da COP31 em Antália.

“Muitas vezes nos pedem que ajudemos os governos quando se deparam com migrações irregulares. Sabemos o quanto isso pode ser custoso e quantas vidas podem se perder”, destacou.

Na avaliação da diretora da OIM, seria mais eficaz investir na estabilização das comunidades em risco. No entanto, o financiamento de projetos de prevenção, geralmente pouco custosos, continua insuficiente.

“Falamos de medidas de adaptação cujo custo é estimado em cerca de 310 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão). Até agora, foram obtidos apenas cerca de 30 milhões de dólares (R$ 168 milhões) em financiamento. Estamos muito longe do que seria necessário”, explicou.

Para Amy, as migrações climáticas e os conflitos estão estreitamente relacionados. “É crucial que os governos não dividam esses diferentes desafios. O clima tem impacto sobre os conflitos. Os conflitos têm impacto sobre o clima”, enfatizou.

A diretora da OIM também lamentou a ausência de vários chefes de Estado na COP31, apesar da preocupação dos governos com as migrações associadas a eventos climáticos. "Incentivamos a todos os Estados a se engajar, oferecer soluções e adotar uma abordagem global. Gostaríamos de vê-los todos sentados à mesa”, afirmou.