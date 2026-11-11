Policial militar é expulso após balear funcionário da Compesa há quatro anos

Crime aconteceu em dezembro de 2022, no bairro de Caetés, em Abreu e Lima. A vítima fiscalizava uma ligação clandestina de água na casa do policial

Ocorrência foi registrada por câmeras de segurança (Foto: Reprodução)

O 2º Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar Izaias Camilo de Oliveira foi expulso da corporação após ser acusado de balear um funcionário terceirizado da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) durante uma fiscalização de ligação clandestina de água.

O crime aconteceu no dia 15 de dezembro de 2022, no bairro de Caetés III, no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

A expulsão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11). De acordo com a portaria, assinada pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, o policial foi considerado culpado “das acusações apuradas no presente processo administrativo disciplinar, restando comprovado que sua conduta violou os preceitos éticos e disciplinares militares, afetando gravemente a honra pessoal, o pundonor policial-militar e o decoro da classe”.

Relembre o caso

No dia 15 de dezembro de 2022, um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Compesa fiscalizava uma ligação clandestina de água quando foi baleado pelo dono da casa após uma discussão.

Após a discussão, os dois entraram em luta corporal. A vítima tentou desarmar o autor dos disparos, mas acabou atingida na barriga.

O trabalhador, que tinha 39 anos na época, chegou a pedir para não ser morto após ser baleado. “Por favor, por favor. Não me mate não. Eu tenho duas filhas”, afirmou, segundo relato divulgado à época. O homem foi socorrido e precisou passar por cirurgias.