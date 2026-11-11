Mulher morre após sofrer descarga elétrica ao tentar estender toalha

Acidente aconteceu no município de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco. Ao tentar colocar a toalha no muro, ela teria entrado em contato com um fio elétrico

Roberta Wyslli de Souza Silva tinha 22 anos (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 22 anos, identificada como Roberta Wyslli de Souza Silva, morreu após sofrer uma descarga elétrica na manhã desta segunda-feira (9), no município de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu no momento em que ela tentava estender uma toalha.

O caso ocorreu na Rua Doutor Moacir Breno Souto Maior, no bairro Alto da Boa Vista. De acordo com as informações, a vítima tentava pendurar uma toalha no muro da residência quando acabou entrando em contato com um fio de energia elétrica e sofreu uma forte descarga.

Ao perceber a situação, uma vizinha desligou rapidamente o disjuntor de energia e acionou os familiares da jovem, que chamaram o socorro médico.

A mulher chegou a ser levada para uma unidade de sáude, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos necessários.