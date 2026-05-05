52 crianças e sete recém-nascidos com síndrome respiratória aguda grave aguardam vagas em UTIs no estado

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), 52 pacientes aguardavam vaga em UTI pediátrica e sete em UTI neonatal, todos com diagnóstico de Srag, em todo o Estado.

A SRAG pode ser causada por vários microorganismos, como bactérias, vírus e até fungos (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Pernambuco tem 52 crianças e sete recém-nascidos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aguardando vagas em UTIs em todo o Estado.

Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) são referentes a esta terça (5).

Ainda de acordo com a SES-PE, 2.444 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram contabilizados no estado até o dia 2 de mano. Deste total, 1.509 foram notificados em crianças de até 2 anos, o que configura 61.7% dos registros.

Reforço

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) disse, ainda, que até esta terça 330 novos leitos foram disponibilizados em Pernambuco para o enfrentamento da sazonalidade este ano.

“É importante frisar que os indicadores epidemiológicos e assistenciais seguem sendo monitorados para a adoção contínua de medidas adequadas, inclusive para a abertura de novos leitos”, destacou, em nota.

Todos os leitos fazem parte do sistema da Central Estadual de Regulação, visando à assistência integral dos pacientes acometidos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), conforme repassou a SES.



Vacina

A vacina sazonal contra a gripe é considerada trivalente. Ela oferta a proteção contra três cepas do vírus presentes no hemisfério sul: Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos e mais.

Sazonalidade

Pernambuco vivencia período de sazonalidade dos vírus respiratórios, que se estende até o mês de agosto, quando historicamente há aumento da circulação de vírus como influenza, Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e rinovírus, elevando o número de atendimentos e internações por doenças respiratórias, principalmente na população formada por crianças menores de 2 anos de idade.

Nesse cenário, a vacinação contra a influenza é considerada a principal estratégia de prevenção, contribuindo para reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos relacionados à doença. A imunização também ajuda a diminuir a pressão sobre os serviços de saúde durante os meses de maior circulação viral.

Dados

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), reforça a mobilização da população para o último mês da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que segue até o próximo dia 30 de maio.

A estratégia tem como foco ampliar a cobertura vacinal, sobretudo entre os grupos prioritários formados por crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos, considerados os mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus.

Até o momento, o estado contabiliza a aplicação de 554.330 doses considerando todos os grupos prioritários (lista completa abaixo), alcançando uma cobertura vacinal de 25,0%. Os dados evidenciam a necessidade de intensificação da adesão, ainda considerada abaixo do esperado, quando o Ministério da Saúde (MS) estipula que 90% da população elegível esteja protegida. A estimativa é imunizar 3.701.610 pessoas pertencentes aos grupos prioritários.

Entre as crianças, a cobertura vacinal é de 21,2%. No público de gestantes, o índice alcança 41,8%, enquanto entre os idosos a cobertura está em 25,8%.