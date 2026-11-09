Diario realiza venda de edição histórica sobre vitória de Lula na terça-feira (10)

Exemplares estarão disponíveis na sede do jornal, no bairro de Santo Amaro, a partir das 8h

As vendas na sede do veículo começaram às 7h30 e todos os exemplares esgotaram por volta das 10h. (Rafael Vieira/DP Foto)

O Diario de Pernambuco realizará, nesta terça-feira (10), uma nova venda de exemplares da edição histórica que estampou na capa a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A comercialização será feita presencialmente na sede do jornal, localizada na Rua do Veiga, nº 600, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

A edição, de número 251 de 2026, foi reimpressa após pedidos de leitores interessados em guardar o exemplar que registrou o resultado da eleição presidencial. A venda começa a partir das 8h.

Para quem mora em outros municípios de Pernambuco ou em outros estados, também é possível solicitar exemplares diretamente pelo WhatsApp, no número (81) 99217-0191.

A iniciativa atende à procura dos leitores pela edição, que se tornou um registro histórico da vitória de Lula pela quarta vez nas urnas.