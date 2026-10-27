Após esgotar estoque, Diario promove nova venda do impresso de 26 de outubro

Os exemplares podem ser comprados na sede do Diario ou encomendados diretamente pelo canal do WhatsApp no número (81) 99217-0191 para demais municípios pernambucanos e de outros estados

Capa do exemplar impresso nº 251, do dia 26 de outubro de 2026. (Diario de Pernambuco)

Após grande procura, o Diario de Pernambuco promove, a partir das 7h30 da quarta-feira (28), uma nova remessa de exemplares estará disponível para venda até o encerramento do estoque. A edição n° 251 traz em sua capa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os exemplares podem ser comprados na sede do veículo, localizada na Rua do Veiga, nº 600, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Para demais municípios pernambucanos e de outros estados, os pedidos podem ser feitos diretamente pelo canal do WhatsApp no número (81) 99217-0191.

Atendendo a pedidos dos leitores, na manhã desta terça-feira (27), o veículo promoveu a primeira venda especial do exemplar impresso, que esgotou em menos de duas horas.