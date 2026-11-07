Rafael Câmara destaca orgulho de representar o Nordeste na F1: 'sempre sonhei'

Em participação na Fan Zone do Grande Prêmio de São Paulo, neste sábado em Interlagos, Rafael Câmara agradeceu o apoio dos torcedores e prometeu empenho

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Haas F1 Team )

O pernambucano Rafael Câmara destacou a importância de representar a Região Nordeste e o Brasil na Fórmula 1 durante sua participação na Fan Zone do Grande Prêmio de São Paulo, neste sábado (7), no Autódromo de Interlagos. O piloto vai fazer sua estreia oficial neste domingo (8).

"Realmente, é muito importante para mim representar o Nordeste e o Brasil. Foi uma jornada longa, mas fomos sempre evoluindo, melhorando e, enfim, conquistando na Fórmula 1 o lugar em que sempre sonhei e trabalhei para estar", declarou o piloto.

Agradecimento à torcida

Durante o evento, o automobilista agradeceu o carinho e o apoio recebidos do público e afirmou que pretende continuar trabalhando para levar alegria aos torcedores brasileiros.

"Estou muito feliz por todo esse carinho, por todo esse apoio, pela torcida e pelo Brasil. Com certeza, vou continuar trabalhando, focado e tentando dar um pouco de alegria para todo mundo na Fórmula 1" afirmou.