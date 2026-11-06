Bazar Solidário reúne 50 expositores de 10 a 12 de novembro, no Clube Português

Parte da renda arrecadada será doada ao Hospital Maria Lucinda e ao Grupo de Apoio às Crianças com Câncer (GAC-PE)

A iniciativa reúne cerca de 50 expositores (Foto: Divulgação)

Com mais de três décadas de história, o Bazar Solidário chega a mais uma edição, que acontecerá de 10 a 12 de novembro, das 10h às 19h, no Clube Português, bairro das Graças, no Recife. A iniciativa reúne cerca de 50 expositores e destina parte da renda arrecadada ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e à Fundação Manoel da Silva Almeida / Hospital Maria Lucinda (FMSA|HML), contribuindo com o desenvolvimento do projeto filantrópico das duas instituições.

Entre os expositores, o próprio Hospital Maria Lucinda marca presença com peças produzidas pelas voluntárias da Sociedade dos Amigos do Hospital. “Os produtos confeccionados por nosso grupo valorizam o trabalho voluntário e tornam a iniciativa ainda mais especial”, avalia a secretária Renata Costa.

O Bazar Solidário já se consolidou como uma iniciativa de valorização do empreendedorismo, do artesanato e da solidariedade. “Teremos uma grande variedade de produtos novos, que vão desde peças artesanais até artigos de moda e decoração", descreve a organizadora, Salomé Nóbrega.

O público poderá encontrar semijoias, calçados, bolsas, roupas, plantas, pinturas em tela, peças em cerâmica e porcelana, incluindo trabalhos pintados à mão. Estaremos bem localizados e com estacionamento.

Outro destaque da programação são as aulas de bordado, previstas para os dias 10 e 11 de novembro, ampliando as experiências oferecidas ao público. Também terá a parte gastronômica com comidas regionais.

Na edição anterior, a arrecadação ficou em torno de R$ 9 mil e, para este ano, a organização quer superar o resultado, impulsionada pelo aumento do número de expositores e pela diversidade de produtos e serviços oferecidos. “Mais do que uma oportunidade de compras, nosso Bazar Solidário representa uma iniciativa de mobilização social, onde o público pode adquirir produtos, valorizar o trabalho de empreendedores e artesãos e, ao mesmo tempo, contribuir com instituições que desenvolvem ações de assistência e cuidado à população pernambucana”, acrescenta.

SOBRE

A Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA) é uma Organização Social de Saúde (OSS) responsável pela gestão de três hospitais (Hospital Maria Lucinda, sua matriz; Hospital Regional de Palmares e Hospital Ermírio Coutinho); sete UPAs (Caxangá, Nova Descoberta, Torrões, Cabo, Engenho Velho, Paulista e Caruaru); além de duas unidades especializadas (Núcleo de Desenvolvimento Integral Antônio Nogueira de Amorim e o Centro de Referência em Doenças Raras de Pernambuco).





