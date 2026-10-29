Hospital Dom Helder Câmara realiza primeira captação múltipla de órgãos de 2026

Foram captados um fígado, dois rins e duas córneas. O procedimento ocorreu após a autorização da família de uma paciente cuja morte encefálica foi confirmada na quarta-feira (28)

O procedimento ocorreu após a autorização da família de uma paciente cuja morte encefálica foi confirmada (Foto: Divulgação)

O Hospital Dom Helder Câmara (HDH), localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, realizou, na manhã desta quinta-feira (29), a primeira captação múltipla de órgãos de 2026 na unidade. O procedimento ocorreu após a autorização da família de uma paciente cuja morte encefálica foi confirmada na quarta-feira (28).

Foram captados um fígado, dois rins e duas córneas. A equipe da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE) esteve no hospital para realizar o procedimento. A Central é responsável pela coordenação do processo de distribuição dos órgãos e tecidos para transplantes,conforme os critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Transplantes.

Mesmo diante da dor da perda, a família autorizou a doação, permitindo que o gesto de solidariedade pudesse representar uma nova oportunidade para pacientes que aguardam por transplantes. “Essa paciente chegou ao hospital em estado grave, e toda a equipe médica se empenhou para oferecer a assistência necessária. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mesmo diante de toda a tristeza pela perda, a família compreendeu a importância da doação e disse sim", destacou a enfermeira Cláudia Barros, responsável pela Equipe de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (E-DOT) do Hospital Dom Helder Câmara.

Ela complementa que esse gesto vai possibilitar que outras pessoas tenham uma nova oportunidade de vida. "São várias histórias que poderão ser transformadas por causa dessa decisão".

Pernambuco registra quase 4 mil pessoas na fila de transplantes

A importância da doação de órgãos é evidenciada pelos números da fila de espera em Pernambuco. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, 3.985 pessoas aguardavam por um transplante no estado, conforme levantamento publicado em outubrode 2026.

Entre janeiro e agosto deste ano, Pernambuco realizou 1.379 transplantes, contra 1.276 no mesmo período de 2025, um crescimento de 8,1%. As córneas registraram o maior crescimento entre os procedimentos destacados no levantamento estadual. Foram realizados746 transplantes desse tecido nos oito primeiros meses de 2026, ante 614 no mesmo período do ano anterior, uma alta de 21,5%.

No mesmo intervalo, o estado também realizou 304 transplantes de rim, 74 de fígado e 17 de coração, além de procedimentos de medula óssea e outros tipos de transplante. Os números reforçam a necessidade de ampliar a conscientização sobre a doação e a importânciada atuação integrada entre hospitais, equipes especializadas e a Central de Transplantes.

Uma doação pode salvar até oito vidas

Uma única doação de órgãos pode salvar até oito vidas, dependendo dos órgãos doados e das condições clínicas dos receptores. A doação de tecidos, como as córneas, também pode beneficiar pessoas que aguardam por transplantes e contribuir para a recuperação davisão.

A confirmação da morte encefálica segue protocolos médicos específicos. Após a conclusão do diagnóstico, a equipe responsável conversa com os familiares, esclarece dúvidas e solicita a autorização para a doação. No Brasil, a autorização familiar é indispensável para a doação de órgãos após a morte. Por isso, conversar com os familiares e manifestar em vida o desejo de ser doador são atitudes fundamentais.

A captação realizada no Hospital Dom Helder Câmara reforça a importância do trabalho das equipes de saúde e da solidariedade das famílias. Em um momento de profunda dor, a decisão de doar pode representar esperança e novas oportunidades para quem aguarda por um transplante.

Hospital amplia captações de córneas

Além da captação múltipla realizada nesta quinta-feira (29), o Hospital Dom Helder Câmara contabiliza 24 captações de córneas em 2026, frente a 18 registradas em 2025, um aumento de 33,3%.

Embora a unidade não tenha como perfil principal a assistência a pacientes neurológicos, a equipe participa dos processos de doação sempre que são identificadas condições clínicas para a captação de órgãos e tecidos.

O trabalho envolve a identificação de potenciais doadores, o acolhimento dos familiares e a articulação com a Central de Transplantes para viabilizar os procedimentos.

“Cada doação é muito significativa para a nossa equipe. A captação múltipla é uma oportunidade de ampliar o alcance desse gesto de solidariedade. Mesmo quando não existe possibilidade de doar múltiplos órgãos, a avaliação para doação de tecidos, como as córneas,também é importante. Nosso trabalho é acolher as famílias, esclarecer dúvidas e conduzir todo o processo com respeito e responsabilidade”, ressaltou Cláudia.