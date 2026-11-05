Hospital das Clínicas prevê cerca de 340 atendimentos em mutirão nacional neste sábado (7)

Na ocasião, acontecerá também o Mutirão de Prevenção à Cegueira por Glaucoma, sem necessidade de agendamento

Hospital das Clínicas, localizado na Cidade Universitária (Foto: Divulgação)

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), administrado pela HU Brasil, participará, neste sábado (7), da terceira edição de 2026 do mutirão nacional “HU Brasil em Ação”. Na ocasião, também acontecerá o Mutirão de Prevenção à Cegueira por Glaucoma, que não precisará de agendamento prévio.

Com a oferta de cerca de 200 atendimentos, os interessados em participar do Mutirão Prevenção à Cegueira por Glaucoma, devem se dirigir ao Ambulatório de Oftalmologia, localizado no 6º andar do bloco E. A ação é destinada exclusivamente a pessoas com mais de 30 anos e histórico familiar de glaucoma.

Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada. Durante a avaliação, serão realizados exames de fundo de olho e medição da pressão ocular. O HC-UFPE esclarece que a ação não contempla consultas para prescrição de óculos nem atendimento a pacientes com diagnóstico prévio de glaucoma.

Para o Mutirão Nacional, no Recife, a expectativa é realizar cerca de 340 atendimentos na unidade, entre exames, consultas, cirurgias e procedimentos gerais, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços assistenciais e reduzir o tempo de espera dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os atendimentos previstos, estão 42 cirurgias e procedimentos cirúrgicos nas áreas de pediatria, ortopedia, ginecologia e cirurgia geral. Na área de diagnóstico, a força-tarefa prevê cerca de 100 exames de imagem, incluindo cintilografias, ultrassonografias,tomografias, ressonâncias magnéticas, cateterismo cardíaco e broncoscopias. Todos os pacientes já estão previamente agendados por meio da regulação.

Dia E – HU Brasil em Ação

O Dia E integra o projeto HU Brasil em Ação, iniciativa da HU Brasil em parceria com os ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS), que busca ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas, consultas, exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticospelo SUS.

A mobilização reúne os 47 hospitais administrados pela estatal em ações simultâneas, fortalecendo a assistência em saúde nas diferentes regiões do país.

Em 2025, foram realizadas três edições nacionais do Dia E – HU Brasil em Ação, que, juntas, somaram quase 100 mil atendimentos. Em 2026, a iniciativa chega à terceira edição.

Além de contribuir para reduzir as filas e o tempo de espera no SUS, a iniciativa envolve residentes e estudantes de graduação, fortalecendo a formação profissional orientada para um cuidado qualificado, humanizado e alinhado às necessidades da população.

Sobre a HU Brasil

O HC-UFPE integra a Rede HU Brasil desde 2013. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). É responsável pela administração de 47 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação.

