Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cadeiras sendo arremessadas durante o evento ocorrido nesta quinta-feira (5), no Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife; PM abordou suspeitos, mas não encontrou objetos ilícitos

Aulão preparatório para o Enem termina em confusão no Classic Hall, em Olinda (Reprodução/Instagram)

Um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo “Acelere Experience” no Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife, terminou em confusão. Segundo as informações, durante o evento desta quinta-feira (5) participantes relataram suspeitas de furtos e roubos de celulares e outros pertences, o que provocou tumulto no interior do estabelecimento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a confusão começa no auditório. No vídeo, é possível ver cadeiras sendo arremessadas. Até o momento, não há confirmação sobre as circunstâncias dos possíveis crimes nem sobre a quantidade de pessoas envolvidas.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que recebeu relatos de uma suposta briga generalizada e de pessoas que estariam praticando furtos e roubos durante o evento. O efetivo responsável pelo policiamento externo foi mobilizado e realizou abordagens, detendo alguns suspeitos.

Segundo a corporação, nenhum objeto de origem ilícita foi encontrado com os abordados, que também não foram reconhecidos pelas possíveis vítimas.

A PM orientou os participantes a acionar o 190 e comparecer à delegacia para formalizar as denúncias. No entanto, até o momento da divulgação da nota, não havia registro de ocorrência relacionado ao caso nos sistemas disponíveis ao 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM).

A corporação acrescentou que manteve equipes a pé, viaturas e moto patrulhamento na área externa do Classic Hall durante todo o evento, do início ao encerramento.

A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Acelere Experience para obter mais informações sobre a confusão durante o termino do evento, mas até o momento não houve retorno.