Recife anuncia matrículas de novatos para ano letivo de 2027 com mais de mil novas de vagas em creches

Cadastro de estudantes da Rede Municipal de Ensino segue até 10 de dezembro, exclusivamente pela internet. As unidades do Compaz servirão de ponto de apoio

Prefeito do Recife, Victor Marques (Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife iniciou, nesta quinta-feira (5), o processo de matrícula para estudantes novatos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2027. O destaque deste ano é a abertura de mais de 1 mil novas vagas em creches, o que garante a ampliação das oportunidades de atendimento às crianças na primeira infância.

O período de cadastro segue até o dia 10 de dezembro e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site matriculaonline.recife.pe.gov.br ou pelo aplicativo ou site Conecta Recife (https://conecta.recife.pe.gov.br/).

Em caso de dúvidas, os responsáveis podem entrar em contato com a Central de Atendimento Especializado pelo telefone 0800.200.6565, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Este ano, a "Caravana da Matrícula" oferecerá suporte às famílias que necessitem de auxílio para realizar o cadastro.

“Estamos ampliando nossa rede de ensino, investindo em novas unidades, escolas de tempo integral e creches, para assegurar mais acesso e qualidade. O processo de matrícula contará com plataformas digitais e mais de 70 pontos de apoio presencial, garantindo que nenhuma família fique para trás”, afirmou o prefeito Victor Marques, em coletiva feita à imprensa na sede da Prefeitura do Recife.

Para a Educação Infantil, a distribuição das vagas considera critérios de priorização social, garantindo atenção especial às crianças e famílias em situação de maior vulnerabilidade. Entre os critérios estão crianças sob guarda de instituições de acolhimento; integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), em situação de pobreza ou extrema pobreza; filhos de mães adolescentes; crianças com irmãos matriculados na mesma unidade de ensino; estudantes com deficiência; e crianças cujos responsáveis possuam deficiência.

Também são contempladas crianças que sejam filhas de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, assim como aquelas que tenham sido vítimas dessa violência, mesmo sem encaminhamento judicial formal; integrantes de famílias migrantes, refugiadas, apátridas ou com asilo político; e crianças de famílias beneficiárias do programa municipal Cria Esperança, destinado a órfãos e órfãs vítimas do feminicídio.

A distribuição não segue exclusivamente a ordem de inscrição, mas considera as condições sociais informadas pelas famílias durante o cadastro.

Processo em três etapas

O processo de matrícula será dividido em três etapas. A primeira, destinada ao cadastro, ocorre de 5 de novembro, a partir das 12h, até às 23h59 do dia 10 de dezembro. A segunda fase, de distribuição e confirmação das vagas, será realizada entre 11 e 28 de dezembro.

Os resultados serão encaminhados aos responsáveis pelo WhatsApp e também poderão ser consultados diretamente no sistema. A confirmação da vaga pelo responsável é obrigatória. Já a terceira etapa corresponde à efetivação da matrícula, que ocorrerá de 5 a 15 de janeiro de 2027, mediante entrega da documentação exigida na unidade de ensino indicada.

Todos os comprovantes relativos aos critérios de priorização declarados no cadastro deverão ser apresentados nessa fase.

Caravana e pontos de apoio

A ação contará com dois caminhões itinerantes da Primeira Infância, equipados e preparados para circular por diferentes pontos do Recife, oferecendo suporte às famílias que necessitem de auxílio para realizar o cadastro. Sempre das 8h às 16h.

Veja a programação

De 5 a 11 de novembro - Compaz Governador Eduardo Campos - na Linha do Tiro;

De 16 a 20 de novembro - Compaz Miguel Arraes, na Madalena;

De 23 a 27 de novembro - Compaz Ariano Suassuna, no Bongi;

De 30 de novembro a 4 de dezembro - Compaz Leda Alves, no Pina;

De 7 a 10 de dezembro - Compaz Paulo Freire, na Cohab.

Além da Caravana da Matrícula, a Secretaria de Educação disponibilizará 74 equipamentos públicos como pontos de apoio e orientação durante o processo. A estrutura contempla Compaz, Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs), unidades de ensino selecionadas, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros POP e Unidades de Acolhimento Temporário (UATs), garantindo atendimento em diferentes regiões da cidade.

Creches

O início do processo de matrícula de alunos novatos na Rede Municipal de Ensino representa um avanço na política de expansão da Educação Infantil no Recife.

O número de vagas em creches cresceu. Em 2021, a Rede Municipal contava com 6.439 vagas nessa etapa de ensino. Em 2026, o quantitativo chegou a 19.418, ultrapassando a meta de 19.317 vagas prevista para 2028.

Com as mais de mil novas oportunidades anunciadas para o próximo ano, a gestão dá continuidade a uma das maiores expansões da Educação Infantil da história da cidade.

Nos últimos cinco anos, a Rede Municipal também registrou um crescimento expressivo no atendimento geral, passando de aproximadamente 91 mil estudantes, em 2021, para uma previsão de 113 mil alunos em 2027, cerca de 22 mil novos estudantes acolhidos.

Para a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, a ampliação demonstra a garantia do direito à educação desde os primeiros anos de vida. “Estamos garantindo que mais crianças tenham acesso à educação desde os primeiros anos de vida, em espaços preparados para acolher, cuidar e promover aprendizagens. As mais de mil novas vagas para 2027 representam a continuidade desse compromisso e mostram que estamos trabalhando para construir uma rede cada vez maior, inclusiva e com qualidade”, destacou.





