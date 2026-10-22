Centro Universitário oferece atendimento fisioterapêutico gratuito para mulheres com cólica menstrual

A ação gratuita é oferecida pela UniFafire nesta quinta-feira (22) e na próxima quinta-feira (29), no bairro da Boa Vista, no Recife

Atendimento são para mulheres de 18 a 30 anos com queixas de cólica menstrual (Foto: Maria Vitória)

Mulheres que sofrem com cólicas menstruais terão acesso a avaliação fisioterapêutica, orientações sobre saúde feminina e sessões de eletroanalgesia em uma atividade gratuita promovida pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE).

A ação será realizada nesta quinta-feira (22), no período da manhã, e no dia 29 de outubro, das 8h às 11h, no Laboratório de Práticas de Saúde, localizado no térreo da instituição.

A iniciativa é voltada a mulheres entre 18 e 30 anos com queixas compatíveis com dismenorreia primária, nome dado à dor menstrual que não está associada a uma doença pélvica identificável. A programação reúne profissionais e estudantes do curso de Fisioterapia.



Durante os atendimentos, as participantes passarão por triagem e avaliação fisioterapêutica. Além das orientações sobre estratégias para o manejo da dor e o autocuidado, a ação contará com a aplicação da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), recurso utilizado pela fisioterapia para auxiliar no alívio da dor por meio de impulsos elétricos de baixa intensidade, aplicados na pele.



A proposta também busca ampliar o acesso à informação qualificada sobre a cólica menstrual, incentivando as mulheres a reconhecerem seus sintomas e a procurarem assistência de saúde quando necessário. Nos casos em que a avaliação indicar sinais de possível dismenorreia secundária, que pode estar relacionada a condições como endometriose ou outras alterações ginecológicas, as participantes receberão orientações para investigação e acompanhamento médico.



A atividade integra ensino, pesquisa e extensão, aproximando o conhecimento científico das necessidades da comunidade e proporcionando aos estudantes a oportunidade de vivenciar práticas de atendimento e educação em saúde.