Operação Têxtil mobiliza quase 3 mil jornadas extras de segurança no Agreste

Com aplicação de R$ 534.960,00, Pernambuco mobiliza 2.972 jornadas extras para garantir tranquilidade a moradores, comerciantes e visitantes em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru

Operação Têxtil 2026 reforça segurança no Polo de Confecções do Agreste durante a alta temporada (Foto: Divulgação/SDS-PE)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) iniciou, nesta quarta-feira (4), uma operação de segurança com 2.972 jornadas extras de trabalho para reforçar o policiamento no Polo de Confecções do Agreste durante a alta temporada de vendas. A ação segue até 31 de dezembro e abrange os municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. O investimento anunciado pelo governo estadual é de R$ 534.960.

Do total de jornadas extras, 2.390 serão destinadas à Polícia Militar, 365 à Polícia Civil, 84 ao Corpo de Bombeiros Militar e 28 à Polícia Científica. A operação também contará com equipes do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da SDS e da Defesa Civil de Pernambuco.

O reforço da Polícia Militar estará concentrado em três dos principais pontos comerciais da região, como o Parque 18 de Maio, em Caruaru; o Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe; e o Parque das Feiras, em Toritama. As equipes terão apoio do Regimento de Policiamento Montado, do GTA e do Núcleo de Inteligência, além de atuação integrada com as guardas municipais e o Detran-PE.

Nas rodovias, 42 viaturas vão atuar em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas BRs 104, 232 e 423, e à Diretoria Integrada Especializada (Diresp), nas estradas estaduais de acesso ao polo. O patrulhamento está previsto para ocorrer das 0h às 6h. Durante os dias de funcionamento das feiras, uma aeronave do GTA também será utilizada no monitoramento aéreo.

A Polícia Civil terá estruturas instaladas nos próprios centros comerciais para facilitar o registro de ocorrências. Em Caruaru, funcionará o Núcleo de Segurança da Feira da Sulanca. Em Santa Cruz do Capibaribe, uma Delegacia Móvel ficará no estacionamento do Moda Center. Já em Toritama, haverá uma Delegacia Provisória no Parque das Feiras.

Com a estrutura, os comerciantes e compradores poderão registrar boletins de ocorrência sem precisar se deslocar até uma delegacia convencional.

A Polícia Científica também reforçará o atendimento na Unidade Regional de Caruaru. Já o Corpo de Bombeiros terá equipes do Centro de Atividades Técnicas e viaturas de autorresgate para atender a possíveis emergências durante o período.