Réveillon 2027: Prefeito Victor Marques espera público de 1,8 milhão no Recife
Com shows nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, evento prevê injetar mais de R$ 1 bilhão na economia local e atrair 1,8 milhão de pessoas à capital pernambucana, segundo o prefeito Victor Marques
Publicado: 29/10/2026 às 12:59
Prefeitura do Recife anunciou programação nesta quinta-feira (29) (Foto: Nicole Gomes/DP)
Nesta quinta-feira (29), a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, anunciou as atrações da Virada Recife 2027. Os shows acontecerão nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, na Praia do Pina, Zona Sul da capital. O prefeito Victor Marques afirmou que a expectativa é receber 1,8 milhão de pessoas e alcançar uma movimentação financeira superior a R$ 1 bilhão.
Segundo Marques, o evento beneficia diretamente diversos setores da economia local, como a rede hoteleira, o comércio e o ramo alimentício. "Precisamos fortalecer esse grande evento, que é seguro, tranquilo e muito organizado. Movimentamos toda uma cadeia e aquecemos a economia. Teremos 20 atrações neste ano, e a maior parte delas é de artistas nordestinos", destacou.
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“A Virada Recife já se consolidou como um importante ativo turístico da cidade, com resultados que vão além da celebração. Nesta nova edição, queremos ampliar esse alcance, receber ainda melhor quem escolhe o Recife para celebrar a chegada do novo ano e mostrar ao Brasil e ao mundo a capacidade da nossa cidade de realizar grandes eventos, valorizando nossa cidade, nossa cultura e a experiência de quem vive e visita a capital pernambucana”, afirma o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Felipe Porto.
PROGRAMAÇÃO — VIRADA RECIFE 2027
26 de dezembro (sexta)
- Claudia Leitte]
- Ludmilla
- Luíza Sonza
- Dennis DJ
- Raphaela Santos
- Anderson Neiff
- Juciê
27 de dezembro (sábado)
- Jorge e Mateus
- Wesley Safadão
- Xand Avião
- Toque 10
- Priscila Senna
- PV Calado
- Rafa Cout
31 de dezembro (quinta-feira)
- Nattan
- Natanzinho Lima
- Zé Vaqueiro
- Spok
- Sheldon
- Matheus Moraes