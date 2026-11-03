UPE divulga tema da redação e gabaritos preliminares do SSA 3

Proposta de texto abordou o equilíbrio entre vaidade saudável e pressão estética nas redes sociais. Candidatos podem apresentar recursos até esta quarta-feira (4)

Estudantes na Escola Politécnica para o primeiro dia de prova do SSA 3 da UPE (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o tema da redação da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) de 2027, além dos gabaritos preliminares das provas do primeiro e segundo dias. A proposta apresentada aos 15.369 candidatos inscritos foi: “Como equilibrar esse dilema entre a vaidade saudável e a vaidade exigida pelos meios virtuais”.

A Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da UPE (DPSA) também disponibilizou o caderno de provas do segundo dia de aplicação, concluído na segunda-feira (2). Os materiais podem ser consultados no site oficial do Processo de Ingresso da UPE.

Os candidatos que desejarem contestar alguma questão ou resposta dos gabaritos preliminares têm até as 23h59 desta quarta-feira (4) para apresentar recursos. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela plataforma de recursos da UPE ou pelo site do processo seletivo.

A divulgação do gabarito definitivo e das respostas aos recursos está prevista para até 18 de novembro de 2026.

Abstenção

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Nos dois dias de aplicação, o SSA 3 registrou uma taxa média de abstenção de 13,58%. Dos 15.369 candidatos inscritos, 2.014 faltaram no primeiro dia, o equivalente a 13,10%. No segundo dia, foram contabilizadas 2.161 ausências, correspondentes a 14,06%.

O listão dos candidatos classificados está previsto para ser divulgado até 8 de janeiro de 2027. Já a lista de remanejáveis deverá ser publicada até 11 de janeiro.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183-3660 e (81) 3183-3791 ou pelo e-mail [email protected].