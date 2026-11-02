Favoritos buscam encaminhar vaga direta para evitar playoffs na Champions

Favoritos como Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão, estão, por enquanto, fora desse grupo de equipes que não precisarão disputar o mata-mata extra

Jogadores do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)

A Liga dos Campeões chega à metade da primeira fase com os favoritos ao título tentando se posicionar entre os oito primeiros colocados e, assim, evitar o playoff de acesso às oitavas de final na etapa decisiva do torneio.

Após as três primeiras rodadas, vários dos candidatos a levantar a 'Orelhuda' (como Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Arsenal e Liverpool) já estão no Top 8 e o objetivo é permanecer lá. No entanto, outros favoritos, como Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão, estão, por enquanto, fora desse grupo de equipes que não precisarão disputar o mata-mata extra.

O Bayern, inclusive, fará na terça-feira (3) uma visita complicada ao estádio Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid, que vive grande fase e vem de oito vitórias e um empate nos últimos nove jogos que disputou.

O time espanhol encara uma semana decisiva para suas pretensões na temporada. Com quatro pontos em três rodadas, o Atlético ultrapassará o Bayern (5 pontos) em caso de vitória e, no próximo fim de semana, terá pela frente o Barcelona em jogo valendo a liderança do Campeonato Espanhol.



- Kane pode igualar marca de CR7 -

Após igualar o recorde de Luis Aragonés ao vencer o Levante no último sábado, o argentino Diego Simeone se tornará o técnico com mais vitórias à frente do Atlético caso vença o campeão alemão (seria o 345º triunfo em 566 jogos).

Os holofotes da partida também estarão sobre Harry Kane: o atacante inglês do Bayern, recém-eleito Bola de Ouro 2026, poderá igualar o recorde de Cristiano Ronaldo de jogos consecutivos (11) marcando pelo menos um gol na Champions.

O Bayern, no entanto, chega a Madri enfraquecido pelos desfalques de Ismael Saibari e Serge Gnabry, que se lesionaram contra o Borussia Dortmund no fim de semana, e com Michael Olise sentindo dores no joelho.

O PSG também tem uma visita complicada à Espanha, desta vez contra o Villarreal, mas a equipe de Luis Enrique parece já ter engrenado e lidera tanto o Campeonato Francês quanto a primeira fase da Champions, após duas grandes atuações recentes contra Manchester City e Barcelona.

O time parisiense, atual bicampeão europeu, vai em busca da décima vitória consecutiva em todas as competições, para manter o aproveitamento de 100% no torneio continental e dar um passo quase decisivo rumo às oitavas de final.



- Barça quer manter reação -

Outra das equipes que somam nove pontos após três rodadas é o Aston Villa, que visitará um Barcelona (6 pontos) em recuperação.

Após as derrotas para PSG e Real Madrid, o Barça reagiu com uma goleada por 6 a 1 sobre o Alavés no último fim de semana.

Mesmo com os tropeços contra dois gigantes da Europa, o técnico Hansi Flick ressaltou que o time catalão está no mesmo nível que seus rivais na Champions.

"Temos qualidade para vencer e alcançar nossos objetivos, que são o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões", afirmou Flick em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Villa.

Também na terça-feira, outros dois candidatos a ir longe no torneio, Manchester United e Inter de Milão, disputarão seus jogos (contra Roma e Feyenoord, respectivamente) com a necessidade de vencer para contornar suas crises.



- Problemas para United e Inter -

O United não consegue se reerguer e sua última vitória aconteceu na primeira rodada da Champions (4 a 0 sobre o modesto Sabah).

Desde então, foram seis derrotas e três empates, com a equipe na parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês (17ª posição) e correndo o risco de ficar até mesmo fora da zona de classificação para os playoffs da Champions em caso de nova derrota, o que poderia custar o cargo do técnico Michael Carrick.

Assim como os 'Red Devils', a Inter só somou três pontos de nove possíveis, e no fim de semana perdeu o clássico contra o Milan, deixando escapar a liderança do Campeonato Italiano.

Os destaques de quarta-feira serão os jogos das outras duas equipes que somam nove pontos, Real Madrid e Liverpool, que enfrentarão o AEK Atenas, na Grécia, e o Fenerbahçe, em Istambul, respectivamente.

Arsenal (7 pontos) e Manchester City também jogarão fora de casa: os 'Gunners' vão a Praga enfrentar o Slavia e os 'Citizens' viajam à Alemanha para encarar o RB Leipzig.

Por sua vez, o Betis, a quinta e última equipe com aproveitamento de 100% (9 pontos), terá pela frente o Borussia Dortmund no Westfalenstadion.



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