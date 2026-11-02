Morre Adalberto Farias Cabral, ex-presidente do TCE-PE e pai de Danilo Cabral, aos 91 anos

Pai do ex-deputado federal Danilo Cabral tinha 91 anos e morreu nesta segunda-feira (2); velório e sepultamento serão realizados em Paulista, no Grande Recife

Adalberto Farias Cabral, ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) (Arquivo)

Morreu nesta segunda-feira (2), aos 91 anos, Adalberto Farias Cabral, ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Ele era pai do ex-deputado federal Danilo Cabral, atual secretário nacional do Ministério do Empreendedorismo.

O velório e o sepultamento estão previstos para esta terça-feira (3), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. As cerimônias ocorrerão entre 9h e 11h.

Natural de Surubim, no Agreste pernambucano, Adalberto nasceu em 15 de fevereiro de 1935 e construiu uma trajetória na política e na administração pública estadual. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), exerceu três mandatos como deputado estadual, entre 1979 e 1988.

Também ocupou cargos na Prefeitura do Recife, onde foi secretário de Serviços Públicos, secretário de Abastecimento e presidente da Companhia de Transportes Urbanos (CTU).

Adalberto deixa a esposa, Maria do Amparo, cinco filhos vivos, 13 netos e quatro bisnetos. Além de Danilo Cabral, era pai de Lúcia Helena, Glauco, Adalberto Filho e Luciana. Outro filho, Marcos Jorge, já é falecido.

Atuação no Tribunal de Contas

Em 1988, foi nomeado conselheiro do TCE-PE pelo então governador Miguel Arraes. Na instituição, presidiu o tribunal em dois períodos: de 1992 a 1993 e de 2000 a 2001. Também exerceu funções como ouvidor-geral, vice-presidente e corregedor-geral. Aposentou-se em fevereiro de 2005.

Durante suas gestões na presidência, foram instaladas as Inspetorias Regionais e a Ouvidoria do tribunal. Em nota, o atual presidente do TCE-PE, Carlos Neves, destacou a contribuição de Adalberto para a instituição.

"Adalberto Farias foi um dos construtores dos alicerces do TCE-PE, sob os quais estamos construindo, de maneira contínua, uma instituição essencial para Pernambuco, essencial para as pernambucanas e os pernambucanos", afirmou.

Carlos Neves também ressaltou a visão de crescimento institucional do ex-presidente e sua atuação em diferentes funções públicas, desde a gestão municipal até o Legislativo estadual e o Tribunal de Contas.

Adalberto deixa a esposa, Maria do Amparo, e cinco filhos: Danilo Cabral, Lúcia Helena, Glauco, Adalberto Filho e Luciana. Ele também deixa 13 netos e quatro bisnetos.

O velório e o sepultamento estão previstos para esta terça-feira (3), das 9h às 11h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.