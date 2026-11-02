Ventania arranca coberturas de barracas e causa estragos na orla do Janga, no Grande Recife
Prefeitura confirmou ventania, mas informou que não recebeu chamados sobre danos ou vítimas
Publicado: 02/11/2026 às 17:04
Ventania arranca coberturas de barracas e causa estragos na orla de Paulista (Reprodução/Redes Sociais)
Uma ventania arrancou coberturas de barracas e espalhou cadeiras na orla do Janga, em Paulista, no Grande Recife, neste domingo (1º). Imagens registradas no local mostram os estragos provocados pela força do vento e momentos de tensão entre comerciantes e frequentadores da praia.
Há relatos de que uma pessoa ficou levemente ferida. A possibilidade de uma tromba-d'água também foi levantada, mas não há confirmação de que esse fenômeno tenha provocado a ocorrência.
Em nota, a Prefeitura de Paulista confirmou a ventania, mas informou que a Defesa Civil Municipal não recebeu chamados relacionados ao episódio e não possui registros oficiais de danos ou vítimas.
O órgão informou ainda que segue monitorando a situação.