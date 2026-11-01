Motorista por aplicativo e cunhada são mortos a tiros em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Entre os suspeitos estão três adultos e um adolescente. Após o crime, os suspeitos fugiram em um carro preto e uma motocicleta

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Um motorista por aplicativo, de 25 anos, e a cunhada dele, de 33, foram mortos a tiros na tarde deste sábado (31), nas proximidades da Escola Pacífico da Luz, no bairro Vila Eduardo, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Quatro suspeitos de envolvimento no duplo homicídio foram localizados após uma operação integrada das forças de segurança de Pernambuco e da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Wallison Medrado Bezerra Santos e Andrea Iscarli da Silva Lima, que trabalhava como técnica de enfermagem.

Segundo informações preliminares, o motorista teria ido buscar a cunhada no trabalho quando os dois foram surpreendidos por criminosos, que se aproximaram e efetuaram vários disparos. As vítimas morreram no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram em um carro preto e uma motocicleta, em direção à Bahia

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

De acordo com a polícia, o compartilhamento de informações entre as forças de segurança permitiu localizar os suspeitos e montar um bloqueio para interceptá-los.

Segundo o 6º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, três suspeitos foram interceptados em um bloqueio na BR-407, no município de Senhor do Bonfim. Durante a abordagem, eles teriam admitido participação no duplo homicídio e indicado um endereço em Petrolina onde estariam as armas utilizadas no crime.

Com base nas informações repassadas, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), da Polícia Militar de Pernambuco, foram até o endereço indicado. No imóvel, foram apreendidas armas de fogo, munições, veículos e outros materiais que podem contribuir para as investigações.

Um quarto suspeito também foi localizado no imóvel. Ele é apontado como possível mandante do duplo homicídio.

Ao todo, quatro pessoas foram apresentadas à Polícia Civil, em Petrolina: três adultos e um adolescente. O grupo foi encaminhado junto ao material apreendido para a Delegacia de Petrolina.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de duplo homicídio está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Petrolina.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime”, afirmou a corporação.

Nota da PM

No início da madrugada deste domingo (01/11), policiais militares do BEPI, com o apoio de policiais militares da Bahia, realizaram a prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento no duplo homicídio ocorrido no sábado (31/10), no bairro Vila Eduardo, zona urbana de Petrolina-PE.

Durante a operação, realizada na localidade do Serrote do Urubu, zona rural de Petrolina, as equipes policiais localizaram e apreenderam armas de fogo, munições, veículos e outros materiais.

Diante dos fatos, os quatro envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Homicídios de Petrolina, para a adoção das medidas legais cabíveis.

MATERIAL APREENDIDO:

01 revólver

08 munições calibre .38;

02 pistolas;

26 munições calibre 9mm;

03 carregadores de pistola calibre 9mm;

01 veículo;

01 veículo com queixa de roubo;

01 motocicleta;

03 balaclavas;

04 pares de luvas;

05 aparelhos celulares;

03 cartões de memória.