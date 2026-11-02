Santos disputa 'final' em Bragança Paulista na luta por vaga na Copa Libertadores de 2027

Sem Neymar, suspenso, o time santista entra em campo na oitava colocação, com 47 pontos, contra 44 do adversário, nono colocado

Partida entre Santos x RB Bragantino no primeiro turno (Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

Red Bull Bragantino e Santos disputam uma 'final', nesta segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista, em duelo válido pela abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes brigam diretamente por uma vaga na edição de 2027 da Copa Libertadores. Sem Neymar, suspenso, o time santista entra em campo na oitava colocação, com 47 pontos, contra 44 do adversário, nono colocado.

Depois do empate sem gols com o Palmeiras, na Vila Belmiro, na quarta-feira passada, o técnico Cuca tentou tirar responsabilidade dos jogadores. "Eu estou focado nos jogos que faltam, eu tenho contrato até 31 de dezembro e vou cumpri-lo até o final. Nosso objetivo é colocar o Santos na colocação mais alta possível."

Dentro de campo, além de não poder contar com Neymar, João Schmidt (ambos suspenso), Lucas Veríssimo e Willian Arão (machucados), Cuca precisa administrar o fato de dez jogadores estarem pendurados com dois cartões amarelos. Entre eles estão Gabriel Barbosa, Barreal, Christian Oliva e Gustavo Henrique.

Em busca da 13ª vitória no campeonato, Cuca espera um bom desempenho de jogadores importantes como Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Vagner Mancini aguarda uma nova boa atuação, após a vitória por 3 a 0 sobre a lanterna Chapecoense na última rodada.

"É óbvio que a gente continua com o nosso objetivo de chegar à Libertadores. Se não der para chegar, que a gente tenha pelo menos um desfecho no campeonato favorável", afirmou Mancini.

O treinador poderá contar com o que tem de melhor no elenco para a partida. O goleiro Tiago Volpi e o volante Gabriel estarão à disposição, após cumprirem suspensão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SANTOS

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Guzmán Rodríguez, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando Santos e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

SANTOS - Diógenes; Rodinei, Luan Peres, João Alencar e Álvaro Barreal; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).

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