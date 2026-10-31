Criança de 1 ano e 9 meses morre após cair em cisterna no Agreste de Pernambuco
Menino foi retirado da cisterna por familiares e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu. Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte
Publicado: 31/10/2026 às 20:08
O caso está sob responsabilidade da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe (Reprodução/Google Street Views)
Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu após cair em uma cisterna, no início da tarde deste sábado (31), no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua João Cipriano de Santana. Segundo informações preliminares, o menino foi retirado da cisterna por familiares e socorrido para a Policlínica de São Domingos, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.
O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência como morte a esclarecer. Um inquérito policial foi instaurado pela 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe para investigar as circunstâncias do ocorrido.
A Guarda Civil Municipal de Brejo da Madre de Deus também acompanhou a ocorrência.