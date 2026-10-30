Feira do CEASA-PE projeta venda de 40 toneladas de flores para o Dia de Finados

A maioria das flores vem de Gravatá, no Agreste do estado

Feira de flores para o Dia de Finados (Weslly Gomes/DP Foto)

Em celebração ao Dia de Finados, comemorado na próxima segunda-feira (2), o CEASA-PE reúne produtores e comerciantes na tradicional Feira de Flores. O evento acontece nesta sexta-feira (30), no Galpão do Reciflor, às margens da BR-101.



O coordenador da feira, Thiago Velloso, estima que cerca de 40 toneladas de flores sejam vendidas, o que representa um aumento de 10% em relação à edição anterior. "O público que frequenta a feira é composto por comerciantes e floristas. A maioria das flores vem de Gravatá. Um buquê com 20 botões custa, em média, de R$ 40 a R$ 50", destaca.



O produtor Mário Gonçalves, de 49 anos, comercializa vasos e acessórios com preços que variam de R$ 15 a R$ 20. "A organização deste ano está melhor do que a do ano passado. Nossas flores vêm de Gravatá e de São Paulo porque algumas espécies se adaptam melhor ao clima frio", conta.

Serviço

Feira Especial de Finados 2026

Data: sexta-feira, 30 de outubro

Horário: a partir das 21h: abertura oficial ao público em geral

Local: Galpão do Reciflor, às margens da BR-101, no CEASA Pernambuco.











