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Diario de Pernambuco vai fazer nova reimpressão de edição histórica com Lula na capa

Os detalhes da nova venda serão divulgados em breve

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/10/2026 às 18:09

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Leitores formaram fila para comprar edição histórica do Diario de Pernambuco/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Leitores formaram fila para comprar edição histórica do Diario de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Atendendo aos pedidos dos leitores, a edição n° 251 de 2026, que traz na capa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reimpressa. Os detalhes da nova venda serão divulgados em breve.

Aos que nos enviaram mensagens e ainda não receberam resposta, pedimos paciência. Devido ao grande volume de pedidos, nosso WhatsApp está passando por um período de instabilidade. Um novo canal de vendas online será disponibilizado nos próximos dias.

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