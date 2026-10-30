Aos 91 e 103 anos, casal realiza sonho de se casar após uma vida inteira juntos

Antonio Vidal e Josefa Morais celebraram o matrimônio em uma gruta, no Sítio Baixa Grande, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco

Antonio Vidal, de 91 anos, e Josefa Morais, de 103 anos, moradores de Sertânia (Foto: Reprodução/Rede Social)

Existe idade e tempo para celebrar o amor? Um vídeo publicado pelo padre Gilvan Manuel, da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Sertânia, mostra que não. No dia 13 de outubro, ele celebrou o casamento de Antonio Vidal, de 91 anos, e Josefa Morais, de 103 anos, moradores do Sítio Baixa Grande, área rural localizada no município de Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

O casal se apaixonou ainda na juventude. Apesar de tantos anos juntos, os dois nunca perderam o sonho de receber o sacramento do matrimônio. Devido à idade avançada, o padre foi até a residência deles para realizar a celebração.

A cerimônia aconteceu em uma gruta dentro do próprio Sítio Baixa Grande. Sentados em cadeiras e de mãos dadas durante todo o momento, os noivos foram cercados por familiares. A noiva vestia branco, enquanto o noivo usava camisa branca e colete.

Durante a cerimônia, o padre perguntou: “Antônio Vidal e Josefa, viestes aqui para vos unir em matrimônio, é de livre e espontânea vontade que fazeis?”

Os dois mostraram as alianças, que já estavam nas mãos esquerdas, e disseram sim. Em sua publicação, o padre Gilvan descreveu a emoção do momento e contou que viu as lágrimas escorrerem pelo rosto do noivo, de 91 anos, ao ouvir: “O que Deus uniu o homem não pode separar”.

O pároco da cidade afirmou, em suas redes sociais, que foi emocionante participar daquele momento. “0 amor não é só o sexo. O amor é estar nessa idade e, dormirem juntos. E ao se levantar beijar a testa do outro, sorrir e ter esperança. O amor é ser extremamente limitado, mas não almoçar sem estar um ao lado do outro na mesa. Tudo complementa, mas só o amor verdadeiro fica”.

Ainda durante a cerimônia do matrimônio, padre Gilvan enfatizou a importância de continuar prometendo a Deus o amor, apesar da idade. “Se amarem todos os dias, continuar a prometer por toda a vida este amor”.