Inscrições para casamento comunitário com 700 vagas são abertas em Petrolina

As inscrições seguem até 9 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no Centro Especializado de Atenção à Mulher (CEAM), localizado na Rua Projetada, nº 111, no bairro Vila Mocó

As inscrições seguem até 9 de outubro (Fotos: Prefeitura de Petrolina)

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (28), as inscrições para o Casamento Comunitário em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Cartório de Registro Civil e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), oferece 700 vagas.

As inscrições seguem até 9 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no Centro Especializado de Atenção à Mulher (CEAM), localizado na Rua Projetada, nº 111, no bairro Vila Mocó.

Durante a inscrição, os casais são convidados a doar 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do Transforma Petrolina.

Para facilitar o acesso dos moradores da zona rural, também haverá dois polos descentralizados. No dia 7 de outubro, o atendimento será realizado no CRAS de Izacolândia, na Avenida José Silvestre, nº 24. Já no dia 8 de outubro, as inscrições poderão ser feitas na Casa da Cidadania do Projeto Maria Tereza – KM 25, na Rua 31, nº 101. Nos dois locais, o atendimento será das 8h às 18h.

A cerimônia será realizada no dia 13 de novembro, às 18h, no Maria Leite Recepções e Eventos, na Avenida Pedrinhas. Na ocasião, os casais poderão oficializar a união ao lado de familiares e amigos.