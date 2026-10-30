Arrastão de frevo celebra o Dia Nacional do Frevo de Bloco neste domingo (1º)

Mais de 30 blocos líricos participarão da festa promovida pelo Paço do Frevo. Concentração acontece a partir das 15h30, no Marco Zero, no Recife Antigo

Mais de 30 blocos líricos particiarão do evento ( Foto: Blenda Souto Maior/DP/D.A Press/Arquivo)

Um grande arrastão de frevo será realizado neste domingo (1º), no Recife Antigo, para comemorar o Dia Nacional do Frevo de Bloco. Mais de 30 blocos líricos participarão da festa, que começa às 15h30, no Marco Zero, com a Orquestra Aurora dos Carnavais e o maestro Bruno Nascimento.

Promovida pelo Paço do Frevo, a festa seguirá em cortejo até a instituição. Em frente ao museu, a celebração continua com a apoteose do Coral Edgard Moraes e da Grande Orquestra de Pau e Corda, regida pelo maestro Marco Cezar.

O evento também contará com participações especiais dos cantores Gustavo Travassos, Maria Flor, Carlos Filho, Gerlane Lops e Isadora Melo.

O Arrastão do Frevo é realizado pelo Paço do Frevo e pelo Coral Edgard Moraes, com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura do Recife.

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Data

Criado no Recife em 1º de novembro de 2004, por meio da Lei Municipal nº 17.026/2004, o Dia do Frevo de Bloco foi instituído em alusão ao centenário de nascimento do maestro e compositor Edgard Moraes.

Nascido no Recife em 1º de novembro de 1904, Edgard Moraes é considerado um dos mais importantes compositores pernambucanos. Com mais de 300 composições, em sua maioria frevos, ele deixou um importante legado para a cultura pernambucana.

Em 1987, suas filhas, netas e bisnetas fundaram o Coral Edgard Moraes, que segue até hoje dando continuidade ao legado do compositor.