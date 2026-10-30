Suspeito, de 32 anos, teria ejaculado sobre mulher de 38 anos durante viagem em coletivo da linha PE-15/Boa Viagem; caso aconteceu nesta quarta-feira (28)

Homem é preso após importunação sexual contra passageira dentro de ônibus no Recife (Reprodução/PCPE)

Uma passageira de 38 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus que fazia a linha PE-15/Boa Viagem, na quarta-feira (28), no Recife. Um homem de 32 anos, apontado como autor do crime, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele teria ejaculado sobre a mulher durante a viagem.

O suspeito também é investigado por outros dois episódios de natureza semelhante. As ocorrências teriam acontecido em 2015, no terminal do BRT da Avenida Cruz Cabugá, próximo ao Shopping Tacaruna, no Recife, e em 2017, no terminal de ônibus de Timbi, em Camaragibe.

Além das investigações por importunação sexual, o homem responde a processos criminais por tráfico de drogas e receptação, segundo a polícia.

Ele foi levado à Delegacia de Boa Viagem e autuado com base no artigo 215-A do Código Penal, que prevê pena de um a cinco anos de reclusão. Após audiência de custódia, permaneceu à disposição da Justiça.

