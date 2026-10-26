Carreta da Mulher supera 151 mil atendimentos em Pernambuco; veja programação da semana

A iniciativa disponibiliza acesso gratuito a exames de mamografias, consultas ginecológicas e outros procedimentos voltados à saúde da mulher

Entrega das carretas da mulher pernambucana. 29/05/2025 (Marina Torres)

Mais de 151 mil mamografias, consultas ginecológicas e outros procedimentos voltados à saúde feminina já foram realizados em Pernambuco por meio da Carreta da Mulher Pernambucana, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Nesta semana, a iniciativa oferecerá atendimentos gratuitos em diferentes regiões do estado.

Até a próxima quinta-feira (29), as unidades da Carreta funcionarão das 8h às 17h no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, além de Caruaru, no Agreste, e Salgueiro, no Sertão.

Para ter acesso aos serviços, as mulheres devem apresentar documento oficial com foto, Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e comprovante de residência. A realização dos procedimentos segue os critérios de cada atendimento, incluindo a necessidade de encaminhamento ou indicação profissional para exames específicos.

No Recife, a unidade funciona na Rua da Aurora, em Santo Amaro, na área central da cidade, em frente à Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ginásio Pernambucano.

Em Jaboatão dos Guararapes, as pacientes poderão ser atendidas na Rua Alameda das Andorinhas, em Candeias, próximo ao Terminal de Ônibus Dom Helder.

No Agreste, a carreta estará disponível em Caruaru, na Rua Sete de Setembro, no Marco Zero, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Já em Salgueiro, no Sertão, os atendimentos serão realizados na Rua Otávio Leitinho, no Centro, em frente à Associação Cultural Salgueirense.

Balanço

Desde o início da ação, em maio de 2025, em média 8.900 atendimentos foram realizados por mês. Ao todo, 151.798 serviços foram contabilizados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

Entre os procedimentos realizados, estão mamografia, com 76.564 exames. Em seguida, as ultrassonografias das mamas, com 27.751 procedimentos, e as consultas com ginecologistas, que somam 26.312 atendimentos.

O balanço também registra 7.716 exames citopatológicos, 5.228 ultrassonografias de axila unilateral e 3.720 teleconsultas com mastologistas, conforme a SES-PE.

A ação integra o Programa Cuida PE Mulher, buscando disponibilizar serviços especializados em todo o estado com foco na prevenção, no rastreamento e no diagnóstico precoce de doenças que atingem as mulheres.

Outras 2.205 colposcopias, 1.728 biópsias de mama guiadas por ultrassonografia, 560 biópsias do colo do útero e 14 core biópsias de gânglio linfático estão inclusas na contabilização.



Quando há necessidade de investigação complementar ou tratamento, as pacientes são direcionadas à Rede de Atenção à Saúde, de acordo com os fluxos assistenciais, explica a diretora de Linhas de Cuidados Assistenciais da SES-PE, Ana Paula Lucena.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso das mulheres aos exames e consultas, para que elas consigam cuidar da saúde sem precisar se deslocar para tão longe. E esse trabalho não termina quando a mulher realiza o exame. Já temos mais de 400 mulheres inseridas na rede estadual de saúde para dar continuidade à investigação e ao tratamento, quando necessário”.