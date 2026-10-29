Saúde mental no trabalho e mudanças na NR-1 serão tema de palestra no Recife
O encontro promovido pelo Oporto Forte Group acontece no dia 3 de novembro
Publicado: 29/10/2026 às 11:53
Palestra terá ingresso social em benefício da organização Um Saque para a Vida (Divulgação)
O mercado de trabalho vive um momento de mudanças que traz novos desafios para empresas e trabalhadores. Com a aprovação do fim da escala 6x1 e a entrada em vigor da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), questões sobre a organização das empresas, as condições de trabalho e a saúde mental dos profissionais ganham espaço no debate corporativo.
Como as empresas vão se adaptar às transformações no mundo do trabalho? E de que forma essas mudanças podem afetar a saúde mental dos trabalhadores? Para refletir sobre essas questões, o Oporto Forte Group promove, no dia 3 de novembro, às 16h, a palestra “Saúde Mental 2027: o que vai mudar na sua empresa?”, no Hub Plural, no Espinheiro, Recife. A participação será por meio do ingresso social Passe de Ouro, que vai contribuir com a doação de tênis para crianças e jovens atendidos pela organização Um Saque para a Vida. As inscrições podem ser feitas pelo site evento.oportofortegroup.com?.
Voltado a gestores de recursos humanos e representantes de empresas, o encontro será uma oportunidade para entender melhor a aplicação da NR-1 e discutir formas de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Em vigor desde maio de 2026, a atualização da norma inclui expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais.
A palestra também abordará temas como estresse, ansiedade, esgotamento e sobrecarga, que podem afetar a qualidade de vida e o desempenho profissional.
“Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas. Queremos contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa que transforma vidas”, afirma Nádia Ferreira, sócia do Oporto Forte Group.
Sobre o Um Saque para a Vida
A organização utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto já ajudou mais de 300 crianças e jovens e receberá os tênis arrecadados por meio do Passe de Ouro.
Serviço
Palestra: Saúde Mental 2027: o que vai mudar na sua empresa?
Data: 3 de novembro de 2026
Horário: 16h
Local: Hub Plural, Espinheiro, Recife
Entrada: Ingresso social Passe de Ouro
Inscrições: evento.oportofortegroup.com?