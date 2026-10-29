Operação Cactus cumpriu nesta quarta-feira (28) seis mandados de prisão e seis de busca em Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte

Organização criminosa é investigada por sequestrar e executar casal em Custódia, no Sertão de Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por sequestrar e executar um casal após o pagamento de resgate é alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A ação Cactus foi deflagrada na quarta-feira (28), com o cumprimento de seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão em cinco cidades de três estados.

O crime ocorreu em Custódia, no Sertão de Pernambuco. As investigações começaram em setembro de 2024. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram executadas mesmo após o pagamento do resgate.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Custódia. As diligências ocorreram em Caruaru e Xexéu, em Pernambuco; Arapiraca, em Alagoas; e Natal e Espírito Santo, no Rio Grande do Norte.

Durante os cumprimentos, os agentes apreenderam pistolas, munições, carregadores e documentos. Todo o material foi recolhido e apresentado à delegacia de Polícia Civil.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), vinculado ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), com apoio das áreas de inteligência e de unidades operacionais das polícias dos três estados, além da Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

