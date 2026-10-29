O espaço público e os desafios da convivência na era digital

Inaugurada a primeira fase do Parque Linear Roque Santeiro no Recife (Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

Por Zeca Brandão*

Finalmente, a gestão municipal parece ter percebido a importância do espaço público. Depois de décadas em que as políticas urbanas se concentravam na circulação de veículos e na expansão imobiliária, a valorização dos espaços de convivência começa a ganhar mais atenção. Trata-se de uma mudança importante, pois o espaço público não é apenas uma área livre entre edifícios, mas uma condição fundamental para a vida urbana.



A qualidade de uma cidade não se mede exclusivamente pelo dinamismo de sua economia, pela beleza de suas paisagens ou pelo valor histórico de sua arquitetura. Mede-se também pelas oportunidades que oferece para que as pessoas se encontrem e compartilhem experiências. O espaço público é, nesse sentido, o lugar onde a diversidade social pode se tornar uma experiência concreta, para além das narrativas sobre inclusão e cidadania.



Entretanto, enquanto redescobrimos a relevância dos espaços públicos físicos, outra transformação, menos perceptível, vem alterando profundamente nossas relações sociais: a acelerada expansão dos espaços públicos virtuais.



As redes sociais e as plataformas digitais pareciam inaugurar uma nova esfera pública, mais democrática e acessível. Pela primeira vez, milhões de pessoas poderiam estabelecer conexões sem depender, na mesma medida, das condições socioeconômicas e geográficas. Grupos historicamente invisibilizados conquistaram novas possibilidades de expressão, enquanto movimentos sociais passaram a mobilizar pessoas e articular reivindicações em escala global.



A promessa de democratização, contudo, contém uma contradição. Embora o ambiente virtual amplie potencialmente o acesso à diversidade, sua organização não é inteiramente aleatória. Os algoritmos que selecionam os conteúdos exibidos operam com base nos interesses manifestados pelos usuários. Ao privilegiar aquilo que tende a despertar concordância e engajamento, esses mecanismos têm nos conduzido a comunidades semelhantes àquelas com as quais já nos identificamos.



Nesse contexto, o espaço público físico assume uma importância ainda maior. Nele, encontramos pessoas que não escolhemos e nos deparamos com comportamentos e modos de vida diferentes dos nossos. A praça, a rua e o parque propiciam encontros imprevistos e experiências de alteridade que escapam ao controle de nossas preferências individuais.



O risco surge quando a personalização contínua das experiências digitais se soma à perda de oportunidades de convivência presencial. Cada vez mais concentradas em seus celulares, as pessoas tendem a prestar menos atenção ao entorno e às possibilidades de interação direta com os outros. Passamos a compartilhar os mesmos espaços físicos sem estabelecer vínculos, permanecendo isolados em nossos próprios universos simbólicos. Quando deixamos de conviver com as diferenças, abrimos caminho para a desconfiança e a intolerância, comprometendo, assim, a convivência democrática.



Essa reflexão precisa ser incorporada ao pensamento urbanístico contemporâneo. Projetar espaços públicos de qualidade significa criar condições para a convivência entre diferentes grupos, favorecendo a interação social e o sentimento de pertencimento. Ao mesmo tempo, é necessário compreender como as tecnologias digitais podem contribuir para a mobilização cidadã sem substituir a experiência compartilhada da cidade.



O desafio, portanto, vai além de recuperar praças, construir parques ou requalificar ruas. Trata-se de preservar a dimensão coletiva da vida urbana em uma sociedade cada vez mais mediada por plataformas digitais. Precisamos construir estratégias para que os espaços públicos físicos e virtuais se complementem, e não se oponham, contribuindo para manter viva a essência da cidade e sua maior riqueza: a possibilidade de vivenciar a diversidade humana.



*Zeca Brandão é arquiteto e urbanista, PhD pela Architectural Association School of London e professor titular da UFPE