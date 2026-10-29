Previsão do tempo para esta quinta-feira (29) aponta chuva fraca em todo o estado

Segundo a Apac, Pernambuco terá possibilidade de chuva fraca em todo o território, incluindo Fernando de Noronha

A previsão é de chuvas fracas em grande parte do Estado (Divulgação)

Pernambuco deve ter chuva fraca em todas as regiões nesta quinta-feira (29), segundo a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A possibilidade de chuva fraca aparece na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha. O cenário indica ocorrência de precipitações de baixa intensidade em todo o estado.

Na RMR, a temperaturá pode varia entre 33º e 23º. Já no Sertão os termomêtros podem chegra a 40º na máxima e 24º na mínima, podendo ter chuva no período da tarde e da noite.