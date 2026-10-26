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Pernambuco tem alerta de baixa umidade e temperaturas de até 40 graus no Sertão e Agreste

De acordo com a Apac, mesmo com o céu parcialmente nublado as temperaturas podem subir muito nos próximos dias

Isabella Raquel Fabricio e Silva

Publicado: 26/10/2026 às 11:20

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Sertão pernambucano/Foto: Juliana Delfino

Sertão pernambucano (Foto: Juliana Delfino)

A população de três regiões de Pernambuco deve ficar atenta aos baixos índices de umidade relativa do ar previstos para os próximos dias. De acordo com o alerta, emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os valores podem ficar abaixo de 20% no Agreste e abaixo de 15% no Sertão, até o dia e 28 de outubro.

O aviso é válido para o Agreste Pernambucano, o São Francisco Pernambucano e o Sertão Pernambucano. A condição está associada aos altos valores de temperatura previstos, que podem chegar a 40°C no Sertão e 38°C no Agreste.

Diante do cenário, a recomendação é que a população beba bastante água, mantenha os ambientes umidificados e evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 17h, período de maior calor.

Também é orientado evitar aglomerações em ambientes fechados. As medidas devem ser redobradas quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de 12%.

Veja também:

alerta , APAC , BAIXA UMIDADE , Calor , Pernambuco
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