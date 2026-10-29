Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate a reta final da Série B e quem pega a vaga dos playoffs

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

CRB, Sport e Atlético Goianiense disputam a mesma vaga para os playoffs da Série B (Francisco Cedrim/CRB, Paulo Paiva/Sport e Raphael Teixeira/Atlético-GO)

No episódio desta quinta-feira (29), nossa equipe debate as chances de CRB, Sport e Atlético Goianiense e quem tem mais chance de conseguir a última vaga para os playoffs da Série B.

O Futebol Diario é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.