STF nega buscas em endereço ligado a Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro deixou o país na noite de terça-feira (27), após ordem para que entregasse seus passaportes

Flávio Bolsonaro (PL) em declaração à imprensa após o resultado das eleições (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta quarta-feira (28), a existência de um mandado de busca e apreensão direcionado ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e seus endereços. A ação havia sido noticiada pelo portal g1.

"Não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, tampouco realização de diligência policial ou de busca e apreensão", afirmou o STF em nota.

Flávio Bolsonaro deixou o país na noite de terça-feira (27), após ordem para que entregasse seus passaportes. A decisão, tomada por Alexandre de Moraes, faz parte do processo que investiga a ligação do senador em negócios relacionados a casas de apostas de Willer Tomaz, advogado e amigo de Flávio.

Acompanhado pela esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro, Flávio entrou na Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província de Misiones.

Cerca de 40 minutos depois, Flávio embarcou em um voo privado com destino a Guayaquil, no Equador, para uma breve escala. A informação foi confirmada pela Dirección Nacional de Migraciones, órgão migratório argentino.

Mais tarde, às 6h22, o voo decolou para Miami, nos Estados Unidos. A previsão, de acordo com o site de monitoramento aéreo FlightAware, é de que o avião chegue ao aeroporto Opa-locka Executive por volta das 10h40.