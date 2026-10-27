Campanha de doação de sangue pede ajuda para paciente internado no Recife

Doação pode ser feita por pessoas de todos os tipos sanguíneos em unidade localizada no bairro da Boa Vista

O mÊs d ejunho é voltado para a conscientyização da doação de sangue (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A doação de sangue é um ato simples que pode fazer a diferença na vida de pessoas que enfrentam tratamentos de saúde, passaram por cirurgias ou precisam de transfusões em situações de emergência.

Como os estoques dos bancos de sangue precisam ser constantemente repostos, a participação dos doadores é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes.

Uma campanha está mobilizando doadores para ajudar Rinaldo Martiniano Kuhni Fernandes, internado no Hospital Memorial São José, no Recife. Pessoas de todos os tipos sanguíneos podem contribuir.

A doação pode ser realizada no GSH – Banco de Sangue Hemato, localizado na Rua Dom Bosco, 723, no bairro da Boa Vista, próximo à Praça Chora Menino e em frente ao Samu.

Para realizar a doação, é necessário informar o nome do paciente Rinaldo Martiniano Kuhni Fernandes.

O banco de sangue funciona todos os dias, das 7h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O local também oferece estacionamento gratuito.

Para mais informações, os telefones são (81) 3972-4050 e (81) 98107-0076.

Doar sangue é um gesto de solidariedade que pode ajudar a salvar vidas. Quem puder contribuir é convidado a participar da campanha e também a compartilhar o pedido para que ele alcance mais pessoas.