Hospital da Restauração convida doadores de sangue para reforçar estoques da unidade

Principal referência em trauma e emergências da rede estadual de saúde está com o estoque reduzido de sangue A negativo e O negativo

O HR conta com uma unidade de coleta de sangue que funciona de domingo a domingo, das 7h15 às 12h e das 13h às 17h (Foto: Vivian Ramos/SES-PE)





O estoque de sangue A negativo e O negativo estão reduzidos no Hospital da Restauração (HR) Governador Paulo Guerra, no Recife, maior emergência da rede estadual de saúde.

A unidade está reforçando a mobilização e a importância da doação de sangue diante da redução dos estoques disponíveis para atender aos pacientes. A principal referência em trauma e emergência ligada à Secretaria de Saúde de Pernambuco, o HR utiliza sangue e hemocomponentes diariamente em diferentes situações de assistência, tornando a manutenção dos estoques fundamental para a continuidade do atendimento.

“Atualmente, estamos com estoques reduzidos de sangue A negativo e O negativo, então, existe a necessidade real para que aumente as doações de sangue, de qualquer tipo. Devido ao perfil do HR, a transfusão de sangue faz parte da rotina deste hospital, inclusive com pacientes graves que realizam transfusão maciça”, explica a médica hematologista e hemoterapeuta e coordenadora da Agência Transfusional do Hospital da Restauração, Audrey Vasconcelos.

O HR conta com uma unidade de coleta de sangue que funciona de domingo a domingo, das 7h15 às 12h e das 13h às 17h. A unidade tem capacidade para receber cerca de 30 doadores por dia. O atendimento pode ser feito de forma espontânea, mas também é possível agendar previamente o horário da doação pelo telefone (81) 3181-5722.

Grupos de doadores também podem se organizar para realizar a doação. A iniciativa contribui para reforçar os estoques de sangue e manter a assistência aos pacientes que necessitam de transfusão durante o internamento hospitalar.

Para ser um doador de sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg e ter idade a partir de 16 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal. Candidatos acima de 61 anos podem doar se forem doadores regulares, e pessoas com mais de 70 anos podem doar após avaliação médica. O candidato deve estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Para doadores acima de 60 anos, o intervalo entre as doações é de seis meses.