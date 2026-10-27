Flávio Bolsonaro teria fugido para os EUA após atravessar fronteira argentina, diz site; aliado nega

Senador e ex-presidenciável Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil para a Argentina, de onde seguiria viagem para os Estados Unidos em um voo privado

Flávio Bolsonaro (PL) em declaração à imprensa após o resultado das eleições (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O senador e ex-presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL), teria deixado o Brasil na última segunda-feira (26) com destino à Argentina, de onde seguiria para os Estados Unidos em um voo privado. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (27) pelo periódico argentino Infobae e ocorre após a derrota do parlamentar nas eleições do último domingo (4) e sua intimação pela Polícia Federal (PF) para entregar o passaporte.

Segundo o site, Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina e embarcado em Puerto Iguazú, portando apenas a identidade. Ainda de acordo com o Infobae, o ex-candidato viajaria para os Estados Unidos a bordo de um avião Gulfstream G400, da empresa Baires Fly S.A. Além disso, a companhia teria solicitado os trâmites de Migração e Anduaneiras para quatro passageiros e três tripulantes.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a assessoria do parlamentar. Contudo, não tivemos retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. Para a coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o coordenador-geral da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN), negou que o candidato tenha deixado o Brasil.



*Matéria em atualização