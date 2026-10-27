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Governo renovará a subvenção de R$ 2,12 do diesel por um mês

Estadão Conteúdo

Publicado: 27/10/2026 às 08:57

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Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64 /Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou nesta terça-feira, 27, que o governo irá renovar a subvenção de R$ 2 12 por litro do diesel por um mês. De acordo com a Pasta, o impacto fiscal continuará sendo coberto pelas receitas extraordinárias com a exploração de petróleo.

A estimativa da equipe econômica é de que a medida custe cerca de R$ 10,5 bilhões a cada mês.

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