Governo renovará a subvenção de R$ 2,12 do diesel por um mês

Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou nesta terça-feira, 27, que o governo irá renovar a subvenção de R$ 2 12 por litro do diesel por um mês. De acordo com a Pasta, o impacto fiscal continuará sendo coberto pelas receitas extraordinárias com a exploração de petróleo.

A estimativa da equipe econômica é de que a medida custe cerca de R$ 10,5 bilhões a cada mês.