Rua da Imperatriz: sem novo prazo para reabertura, veículos transitam de forma irregular pela áera

Mesmo sem autorização, carros e motocicletas foram flagrados pela reportagem do Diario de Pernambuco circulando pela Rua da Imperatriz nesta segunda (26); comerciantes do Centro do Recife afirmam que prática é comum

Rua da Imperatriz segue sem circulação de veículos autorizada pela CTTU (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Com a reabertura prometida para o mês de setembro, a Rua da Imperatriz segue sem autorização para que veículos circulem pela localidade, historicamente conhecida como uma das principais áreas de comércio do Centro do Recife. Porém, mesmo sendo irregular, é comum flagrar carros e motos transitando pela via.

Só nesta segunda-feira (26), a reportagem do Diario de Pernambuco flagrou, em um intervalo de aproximadamente uma hora, cerca de sete motos e seis carros trafegando pela Rua da Imperatriz.

“Antes mesmo da Prefeitura falar que a rua seria aberta, já existia fluxo de veículos aqui. Não é muito grande, mas passa carros e motos pela rua, principalmente no final da tarde. É algo comum aqui”, explicou a comerciante Ângela Maria, de 40 anos, que é proprietária de uma lanchonete que funciona há 10 anos na Rua da Imperatriz.

Conforme havia divulgado a Prefeitura do Recife em agosto deste ano, a Rua da Imperatriz voltaria a ter circulação de carros a partir do mês de setembro.

Porém, mesmo com a ideia não concretizando até agora, é comum ver veículos circulando na localidade de forma irregular. Segundo vendedores e proprietários de estabelecimentos ouvidos pelo Diário, o fluxo de veículos na via é maior no período da tarde.

Com relação à fiscalização, os comerciantes afirmam que não é comum ver veículos ou guardas da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) na localidade.

Conforme o CTTU, a via ainda não foi liberada para circulação de carros e motos, pois o órgão está aguardando a finalização do trâmite de licitação de balizadores que serão utilizados no projeto. Não foi informada uma nova data prevista para a reabertura da via.

Apesar disso, a CTTU afirma que veículos de serviço ou de comerciantes estão autorizados a circular pela Rua da Imperatriz, pois possuem uma espécie de “credencial”, fato desconhecido pelos comerciantes entrevistados pelo Diario de Pernambuco.

“Eu mesmo nunca circulei por aqui e realmente desconheço qualquer autorização para que os comerciantes possam circular por aqui. Se tem, não me foi passado. Pode ser que tenham repassado para alguns, mas, para mim, não. Tenho até receio de passar aqui para não ser multado", destacou Rubens Yang, de 58 anos, que há cinco anos tem uma loja de eletroeletrônicos funcionando na Rua da Imperatriz.

Essa falta de comunicação com as pessoas que trabalham na Rua da Imperatriz faz com que circule uma dúvida coletiva sobre a permissão de tráfego e de possíveis punições caso os condutores sejam flagrados na via.

“O pessoal da CTTU vem de vez em quando aqui, mas não sei se eles multam ou só apenas dão alguma orientação para quem passa. Por conta dessa dúvida, nós orientamos aos clientes que mandam alguém pegar uma encomenda que esperem próximo à Praça Maciel Pinheiro para evitar qualquer tipo de problema, pois todo mundo fica receoso sobre uma possível multa”, explicou a vendedora de uma ótica, Alexsia Monteiro, de 28 anos.

Segundo a CTTU, caso algum condutor que não tenha autorização seja flagrado transitando pela via, ele será instruído de forma educativa por um agente de trânsito.

De acordo com o Recentro, programa e gabinete da Prefeitura do Recife voltado para a reabilitação urbana, econômica e social do Centro da cidade, a ação de viabilizar o trânsito de automóveis atende a uma antiga reivindicação dos proprietários de imóveis da via.

Apesar dessa iniciativa, vários comerciantes têm quase uma opinião unânime de que apenas liberar a circulação de veículos não irá melhorar o fluxo de vendas nos estabelecimentos.

“A minha opinião é que só o fluxo de carros não vai melhorar muita coisa na questão das vendas. Vai aparecer pessoal passando aqui, mas isso não gera fluxo de clientes. Acredito que o que gera fluxo de clientes é a quantidade de estabelecimentos abertos, principalmente lojas âncoras que possam promover eventos aqui. Além disso, a vinda de serviços públicos, como o Expresso Cidadão, também iria trazer muita gente para cá", afirmou Rubens Yang.

Ainda segundo os comerciantes, para que haja de fato um retorno de clientes para a Rua da Imperatriz, é preciso fazer intervenções conjuntas com a abertura da via, como melhoria da segurança no Centro do Recife, diminuição no preço dos aluguéis e redução do valor comprado no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos 103 imóveis da localidade.

Apesar disso, alguns vendedores ainda têm esperança de que haja melhoria nas vendas com a abertura da Rua da Imperatriz.

“A expectativa é que o movimento aqui melhore, porque atualmente ‘tá uó’. Se não fossem aqueles clientes de muito tempo, essa loja já tinha fechado as portas, para ser sincera. Por isso, estamos nessa expectativa para ver se essa reabertura irá surtir algum efeito no comércio", finalizou Alexsia Monteiro.